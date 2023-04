L'Oroscopo della giornata di martedì 25 aprile prevede un Capricorno polemico, mentre una focosa Luna alimenterà di passione i nativi Cancro. Il cattivo umore potrebbe colpire i nativi Ariete e renderli meno attraenti in amore, mentre Mercurio porterà buone idee ai nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 25 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 25 aprile 2023 segno per segno

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi poco attraente dal punto di vista sentimentale. Un po’ di cattivo umore potrebbe colpirvi e rendere più complicato il rapporto con il partner.

Anche voi single potreste non aver voglia di dedicare tempo ai vostri cari. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ciò nonostante dovrete evitare di causare discussioni con i colleghi. Voto - 7️⃣

Toro: sentimenti ed emozioni continueranno a invadere la vostra vita amorosa secondo l'oroscopo. L'amore sarà parte integrante della vostra vita e godrete di un rapporto davvero buono. In ambito lavorativo cercherete il giusto equilibrio nei vostri progetti professionali. Il vostro obiettivo infatti non è strafare, ma convincere gli altri delle vostre abilità. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione planetaria nel complesso equilibrata, con buone possibilità di ricevere soddisfazioni dalla vostra vita. In ambito lavorativo un po’ di fantasia e creatività, accompagnati dalla fortuna, potrebbero portarvi verso risultati ottimi.

In amore proverete a stimolare il vostro rapporto con il partner con qualcosa di nuovo. Voto - 8️⃣

Cancro: una focosa Luna in congiunzione vi permetterà di godrete di una buona serenità e intesa con il partner, soprattutto per voi nati nella terza decade. I single sfrutteranno questa giornata in compagnia di amici, con la voglia di allargare la cerchia di conoscenze.

In ambito lavorativo state per uscire da un periodo impegnativo e davvero stancante. Fate un ultimo sforzo. Voto - 8️⃣

Leone: cielo favorevole dal punto di vista sentimentale in questa giornata di martedì. I rapporti con le persone che amate saranno regolati da Venere in sestile, che vi renderà abbastanza dolci e socievoli. Nel lavoro le soddisfazioni prima o poi arriveranno anche per voi.

Dovrete continuare a perseverare e dare sempre il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Cancro vi darà una mano con le questioni di cuore, ciò nonostante ormai è chiaro che dovrete attendere il passaggio di Venere in una posizione migliore affinché le cose tra voi e il partner migliorino. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, che se gestite bene, vi daranno soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: non prenderete di buon grado alcuni cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Forse la Luna in quadratura potrebbe farvi vedere le cose dalla prospettiva sbagliata. Parlatene con il partner e cercate di trovare una soluzione. Nel lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli. Vi sentirete a un punto morto della vostra carriera e dovrete trovare la forza e la voglia di andare avanti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: il lavoro vi ha dato qualche soddisfazione nell'ultimo periodo. Per continuare questa striscia positiva però, dovrete trovare nuovi progetti da coltivare, cercando di dare sempre del vostro meglio. In amore la Luna vi darà una mano con la vostra storia permettendovi di vivere momenti davvero interessanti e costruttivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: al momento la tenerezza non fa parte di voi considerato questo cielo contrario. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì, non cercherete romanticismo, ma risposte per tornare a vivere un rapporto sereno. Sul fronte professionale vi adatterete bene ad alcuni cambiamenti, anche se non li prenderete di buon gusto. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, potreste assumere un atteggiamento un po’ polemico nei confronti degli altri, in particolare del partner.

Anche voi single potreste non essere così socievoli e affiatati con amici e familiari. Per quanto riguarda il lavoro vi fiderete solo delle vostre capacità per portare a termine i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in trigono porterà buon umore ed emozioni che non vedrete l'ora di condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità, ma senza le giuste idee, non sarà sempre possibile ambire in alto. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in Cancro renderà più vivibile il rapporto tra voi e la persona che amate. Secondo l'oroscopo, ci sarà una maggiore intesa con il partner, che dovrete sfruttare per dare vita a un dialogo costruttivo. In ambito lavorativo l'aiuto di Mercurio sarà fondamentale per portare avanti determinati progetti. Voto - 7️⃣