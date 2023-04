L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 aprile è pronto a valutare la seconda settimana del mese in corso. Sotto analisi i prossimi sette giorni, valutati con le stelline ed i voti in pagella. Curiosi di scoprire qualcosa di più? Certo che si, pertanto iniziamo immediatamente a decantare l'Oroscopo dando spazio alle previsioni zodiacali da lunedì 10 a domenica 16 aprile e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Periodo poco positivo con qualche piccola crisi da mettere in sicurezza, riguardante per lo più l'ambito familiare o quello delle amicizie.

In generale, questa prossima settimana la vostra autostima lascerà molto a desiderare, nel senso che in più occasioni non vi sentirete all’altezza. Liberatevi da questa negatività e cercate di essere lucidi e meno insicuri. Razionalizzate e prendete coscienza dei vostri mezzi, trovate anche il modo di pensare positivo e poi buttatevi pure nella mischia. La persona amata potrebbe essere molto utile, se non ideale, per il ritrovamento di un sano equilibrio interiore.

Le stelline settimanali assegnate alla Bilancia:

★★★★★ lunedì 10 aprile;

★★★★ martedì 11, sabato 15, domenica 16;

★★★ mercoledì 12, venerdì 14;

★★ giovedì 13 aprile 2023.

♏ Scorpione: voto 6. In arrivo un periodo abbastanza alla portata.

Certo, andrete incontro a qualche giornata "no", ma vi sarà facile aggirare eventuali ostacoli. Alcune situazioni che vi sembrano molto complicate piano piano troveranno soluzione con poco: avrete un’idea semplice quanto illuminante, oppure riceverete il consiglio giusto al momento giusto. Per quanto riguarda la vita sentimentale, alcune storie stanno innegabilmente arrivando alla fine ed è bene farsene una ragione.

Altre, invece, troveranno nuova linfa di cui nutrirsi. Giocate le vostre carte, se le avete...

Le stelle della settimana rilasciate allo Scorpione:

★★★★★ martedì 11, mercoledì 12;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13, venerdì 14;

★★★ domenica 16 aprile;

★★ sabato 15 aprile 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Mettete l’anima in pace, perché questa sarà decisamente una settimana abbastanza impegnativa.

In qualche circostanza dovrete avere una gran dose di pazienza, ma ne varrà la pena. Aspettate e vedrete lievi miglioramenti soprattutto in campo professionale: evitate se possibile di dare giudizi affrettati. In amore, parlate con maggiore chiarezza. Se single, qualcuno vi farà una proposta interessante: invece di buttarvi a capofitto forse tenderete a glissare. Non lasciatevi condizionare troppo dalle insicurezze; dice il saggio: chi non risica, non rosica! In coppia la persona amata ha un grande desiderio, assolutamente da esaudire.

Le stelline settimanali assegnate al Sagittario:

★★★★★ lunedì 10, venerdì 14;

★★★★ martedì 11, giovedì 13, sabato 15;

★★★ domenica 16 aprile;

★★ mercoledì 12 aprile 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

Luna favorevolissima per il vostro segno. Questa settimana l’amore regala emozioni intense e alimenta importanti progetti per il futuro: è il momento ideale per rafforzare ulteriormente rapporti “storici” e dare il giusto assetto a quelli nati da poco. Per i single, invece, sono in arrivo belle novità. Le prospettive lavorative appaiono a dir poco interessanti; se metterete in campo tutta la determinazione e l’ottimismo in vostro possesso, il successo sarà assicurato. Dedicate più attenzioni a un rapporto di amicizia che state trascurando ma che è molto importante ai fini affettivi.

Le stelle della settimana rilasciate al Capricorno:

Top del giorno martedì 11 aprile (Luna in Capricorno);

martedì 11 aprile (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12, giovedì 13;

★★★★ venerdì 14, domenica 16;

★★★ sabato 15 aprile.

♒ Acquario: voto 8.

Settimana favolosa nei confronti dei rapporti d'amore. Benissimo anche il settore legato alla famiglia nonché quello delle amicizie. La settimana comincia non troppo bene portando qualche situazione da mettere in sicurezza; poi però, da metà periodo, una ventata di novità aprirà orizzonti finora mai considerati, forse anche sotto forma di incontri con persone interessanti o proposte da valutare con attenzione. È il settore lavorativo quello più movimentato: badate a non lasciarvi sfuggire alcuna chance. Per quanto riguarda la vita privata, se single, sarà davvero impossibile frenare la voglia di conquista.

Le stelline settimanali assegnate all'Acquario:

Top del giorno giovedì 13 aprile (Luna in Acquario);

giovedì 13 aprile (Luna in Acquario); ★★★★★ venerdì 14, sabato 15, domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 aprile;

★★★ martedì 11 aprile;

★★ lunedì 10 aprile 2023.

♓ Pesci: voto 9.

Fantastica Luna in arrivo domenica, ottima per rilanciare rapporti sentimentali in crisi. La Luna inoltre renderà facili e persino piacevoli tutte le incombenze legate alla vita privata e alla famiglia. Forse non avrete tutta quella disponibilità economica necessaria, però riuscirete ugualmente a organizzare qualcosa di carino. Il lavoro è previsto in risalita, molto meglio rispetto ai giorni scorsi: continuate così! Il vostro carisma attirerà molti amici nella vostra orbita personale: sfruttate se possibile la situazione. Procederete con determinazione, fermarvi sarà praticamente impossibile.

Le stelle della settimana rilasciate a Pesci: