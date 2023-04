L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 aprile è pronto a valutare la terza settimana dell'attuale mese. La Luna nel corso di questi sette giorni interessati entrerà dapprima nel segno dell'Ariete, poi in coppia con il Sole entrerà in Toro, infine incontrerà il segno dei Gemelli. Favorita la volontà di fare e di superare i limiti: diversi pianeti saranno in buon aspetto, quindi maggiore sarà inclinazione ad accettare sfide o cambiamenti. Questa potrebbe essere la settimana ideale per mettere in atto eventuali progetti.

Iniziamo pure a illustrare le previsioni zodiacali da lunedì 17 a domenica 23 aprile relativamente alla seconda sestina e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Per i nati sotto il segno della Bilancia, questa settimana porta con sé opportunità di grande crescita e successo. È un momento di grande fortuna ed energia positiva che può essere impiegato per ottenere risultati di grande impatto. La creatività è prevista al top e le idee avranno un potenziale quasi illimitato. L'ambiente circostante sarà altamente positivo, portando spesso una giusta dose di ispirazione. Approfittate dell'energia che vi circonda ed espandete la vostra voglia di fare nuove amicizie: parlare anche con persone di diverse culture e opinioni. Questa settimana porta buone notizie riguardo spese e finanze: diverse opportunità non dovrebbero essere trascurate.

Sfruttate appieno la vostra sensibilità e l'intuito, senz'altro vi porterà sulla strada della realizzazione personale.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 17 aprile;

lunedì 17 aprile; ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19, sabato 22;

★★★★ giovedì 20, venerdì 21;

★★★ domenica 23 aprile 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

La settimana prossima per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione sarà discretamente foriera di piccole opportunità. Le capacità creative e la capacità di risolvere eventuali problemi saranno particolarmente apprezzate da chi conta per voi. Il desiderio di libertà e di esplorare nuove strade si farà sentire con forza.

Di conseguenza, alcuni nativi del segno saranno pronti ad affrontare nuove responsabilità e prese di posizione anche in ambiti che finora non erano familiari. Sarà un buon momento per mettersi alla prova, quindi, e sfruttare al meglio le proprie abilità per ottenere grandi risultati. E starà a voi decidere quale direzione prendere. Costanza e perseveranza saranno le armi vincenti per raggiungere le mete desiderate.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 19 aprile;

mercoledì 19 aprile; ★★★★★ giovedì 20, venerdì 21;

★★★★ martedì 18, sabato 22;

★★★ lunedì 17 aprile;

★★ domenica 23 aprile 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Ci sarà una discreta crescita personale se si affronteranno le sfide con coraggio e positività.

Le buone qualità e le capacità creative avranno un forte impatto sugli obiettivi, sia in ambito professionale che in quello sentimentale. Si consiglia di prendere le relazioni con più calma e intelligenza, in modo da non sprecare energie preziose inutilmente. Se si è single, sarà il momento di prendere delle decisioni più significative e di esplorare le proprie fantasie romantiche. Con l'ottimismo e la fiducia nelle proprie capacità, le esperienze amorose diventeranno ancora più belle. Nello stesso periodo, sarà chiesto anche di essere più responsabili e di mettere più energia nella gestione dei propri interessi. Ci sarà una maggiore chiarezza in modo da raggiungere più velocemente i propri obiettivi.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 21 aprile;

venerdì 21 aprile; ★★★★★ sabato 22, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20;

★★★ mercoledì 19 aprile;

★★ martedì 18 aprile 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Si sta creando un senso di sicurezza, ottimismo e persino entusiasmo in grado di soddisfare i desideri più profondi. La chiave sarà lavorare costantemente per raggiungere gli obiettivi prefissati. È necessario essere audaci e avere chiara la direzione verso cui si sta andando. La perseveranza sarà la chiave del vero successo. Il momento è propizio per impegnarsi e credere nella propria strada. Non bisogna lasciarsi scoraggiare e da essere fedeli alle proprie convinzioni.

Le possibilità di successo sono grandi, niente può fermarvi. Provate a sfruttare al massimo le opportunità che si presentassero, evitando delusioni o dubbi. Se riuscirete ad essere abbastanza determinati, non ci sarà spazio per pensieri negativi: uscirete vittoriosi.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 23 aprile;

domenica 23 aprile; ★★★★★ lunedì 17, sabato 22;

★★★★ martedì 18, venerdì 21

★★★ giovedì 20 aprile;

★★ mercoledì 19 aprile.

♒ Acquario: voto 6. In risalita il periodo. Saprete gestire gli impegni che attendono nei prossimi sette giorni con capacità e creatività. Le sfide in arrivo saranno stimolanti e apporteranno piccoli vantaggi. È un periodo di cambiamenti, quindi anche se si alterneranno momenti di confusione ad altri di lieve positività, risulterà essere ugualmente un periodo accettabile.

Alcuni di voi si impegneranno in relazioni proficue oppure in varie collaborazioni. L'intuizione aiuterà a stare un passo avanti, giusto per raccogliere il meglio dalle opportunità che si presenteranno. Coloro già impegnati in una relazione sentimentale vedranno i sentimenti rafforzati e più profondi. Per quei single che cercano l'amore, questa settimana potrebbe regalare momenti molto intensi: incontri appassionanti potrebbero evolvere in qualcosa di inaspettato.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 17, martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, giovedì 20, domenica 23;

★★★ venerdì 21 aprile;

★★ sabato 22 aprile 2023.

♓ Pesci: voto 6. La settimana in generale diciamo che sarà sufficientemente positiva, forse anche un pochino fortunata, offrendo la possibilità di prendere decisioni importanti.

Tanti del segno avranno nuove idee con cui lavorare e il cielo promette un discreto risultato. Anche nel campo lavorativo quasi tutto dovrebbe andare per il meglio, ma ci saranno alcune sfide da affrontare. Sarà molto importante mantenere la calma e ricordare che la presenza di ostacoli non dovrebbe mai essere una ragione per rinunciare a vivere da positivi. Ci saranno anche ostacoli durante il vostro percorso settimanale, ma cercate di non lasciarvi scoraggiare. Ogni difficoltà che affronterete costituirà un altro passo verso la realizzazione dei vostri sogni. Imparate dagli errori, non abbiate paura di osare e di portare avanti le vostre decisioni. Mantenete una mente aperta, siate flessibili e non mollate mai.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: