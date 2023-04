L'Oroscopo del 2 aprile spiega cosa accadrà nella prima domenica del mese secondo le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Il più fortunato di tutti sarà il Capricorno, mentre il Sagittario dovrà ancora faticare per raggiungere la serenità.

Oroscopo di domenica 2 aprile: Gemelli e Cancro contrariati

Ariete: il cielo sarà favorevole per i nuovi incontri e il consiglio è quello di uscire e impegnarsi a fare il primo passo con la persona che vi interessa. L'ottimo intuito permetterà anche di raggiungere gli obiettivi al lavoro.

Toro: per le coppie in crisi arriverà il momento della resa dei conti e potrebbe esserci una rottura definitiva.

Il consiglio è quello di non disperare ma di pensare che lasciando andare una storia ci sarà spazio per altro.

Gemelli: l'umore non sarà dei migliori e la contrarietà di Saturno non vi permetterà di accorgervi di quanto c'è di buono in quello che vi circonda. Domenica nervosa con probabili discussioni.

Cancro: in coppia non ci sarà un'atmosfera di armonia e arriveranno piccoli problemi da risolvere. Cercate di mantenere la calma anche nelle decisioni che riguardano la sfera professionali.

Oroscopo del giorno: Vergine dubbiosa

Leone: lo stress accumulato durante la settimana si farà sentire e molti saranno portati allo scontro, ma potrebbe essere la giornata giusta per chiarire delle questioni lasciate in sospeso con il partner.

Vergine: l'amore andrà a gonfie vele, ma non si esclude che all'improvviso vi vengano dei dubbi sul futuro. La voglia di rinnovamento abbraccerà anche la sfera lavorativa portandovi verso nuovi obiettivi.

Bilancia: continuerete a farvi domande sulla storia che state vivendo, ma provate a rimandare le risposte ai giorni più favorevoli che arriveranno in settimana.

Fate attenzione alle spese eccessive.

Scorpione: l'energia non mancherà e sarà l'inizio di un periodo decisamente positivo, anche se questa domenica richiede ancora cautela nelle parole. Con la persona amata potrebbe esserci un po' di noia.

Acquario sulle spine, Pesci sereni

Sagittario: il periodo non è favorevole e i problemi al lavoro influenzano inevitabilmente tutti gli ambiti nella vostra vita.

Dovrete avere pazienza, anche se in questo momento non riuscirete ad essere ottimisti.

Capricorno: senza dubbio sarete il segno più fortunato dello zodiaco secondo l'Oroscopo del giorno, soprattutto per gli incontri d'amore. Se siete single non chiudetevi in casa e usate tutto il vostro fascino.

Acquario: non ci sarà un'ottima intesa con il partner e per questo si consiglia di rimandare le discussioni se non volete combinare qualche guaio difficile da risolvere. L'indecisione prenderà il sopravvento.

Pesci: la settimana terminerà nel modo migliore, con la serenità nel cuore, e la voglia di fare non vi mancherà. Ci sarà qualcuno che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, ma saprete bene come evitarlo.