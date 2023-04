L'oroscopo del 29 aprile aiuta a capire come i movimenti dei corpi celesti influiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. L'energia positiva travolgerà il Toro, la Vergine e il Sagittario. Ci sarà ancora qualche gatta da pelare per lo Scorpione e il Cancro, che presto potranno rinascere.

Oroscopo di sabato 29 aprile: Ariete baciato dalla fortuna

Ariete: la fortuna continuerà a baciarvi e sarete molto facilitati nelle attività che richiedono concentrazione e nei nuovi inizi. Approfittatene per fare il primo passo con i progetti che vi stanno più a cuore.

Il weekend non potrebbe iniziare meglio e vedrà anche incontri interessanti.

Toro: le energie non saranno al massimo e potreste incontrare difficoltà anche nello svolgere le azioni di tutti i giorni. Per il lavoro bisognerà aspettare tempi migliori, ma in famiglia le cose andranno decisamente meglio. Circondati dall'affetti dei vostri cari ritroverete la grinta in serata.

Gemelli: la comunicazione sarà dalla vostra parte e vi permetterà di fare da mediatori in qualche discussione tra colleghi. L'amicizia sarà come sempre uno dei punti fermi della vostra vita e non mancherà il romanticismo in coppia a coronare questa giornata che si preannuncia davvero soddisfacente.

Cancro: alti e basi caratterizzeranno l'ultimo sabato di aprile.

Avrete a vostra disposizione diverse occasioni da prendere al volo, ma nello stesso tempo dovrete avere la prontezza di non lasciarvele scappare. Nonostante gli ostacoli riuscirete a cavarvela e a portare a termine gli impegni.

Oroscopo del giorno: la Vergine torna in carreggiata

Leone: la giornata sarà positiva, anche se non mancheranno gli imprevisti a complicare un po' la situazione.

Non lasciatevi sopraffare dall'insicurezza e andate avanti per la vostra strada. I sogni sono a un passo dalla realizzazione e farli diventare realtà dipenderà solo da voi.

Vergine: riacquisterete fiducia nel lavoro e tutto quello che avevate lasciati in sospeso tornerà a prendere forma. In amore sentirete il bisogno di più leggerezza, ma è soltanto un meccanismo di difesa e lo sapete bene.

Un amico potrebbe avere bisogno di chiarire con voi una questione.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia che questo sabato sarà decisamente ricco di soddisfazioni per voi. Brillanti e affascinanti non vi tirerete indietro e potreste concludere ottimi affari. Sul vostro cammino potrebbe arrivare anche una persona interessante e con un'elevata posizione sociale.

Scorpione: dopo le tensioni di coppia dei giorni scorsi dovute alle vostre insicurezze, arriverà un periodo di noia. Avrete voglia di restare in un angolino, in attesa che tutto passi, ma non temete: passerà presto. Nel lavoro tutto procederà, anche se non ci saranno grossi entusiasmi.

Sagittario determinato e positivo, Pesci disorganizzati

Sagittario: sarete determinati, dinamici e ottimisti. L'energia positiva vi farà sentire invincibili al lavoro dove finalmente ritroverete quella sicurezza che vi mancava da un po' di tempo. In serata potrebbero esserci incontri interessanti e divertenti: non sarà una storia importante.

Capricorno: non mancherà la voglia di fare, ma interferenze esterne vi impediranno di portare a termine tutto quello che avevate progettato. In ogni caso, si tratterà soltanto di qualche ritardo e niente di importante fermerà la vostra determinazione. In amore ci sarà una serata divertente.

Acquario: il futuro che vi aspetta è ricco di belle sorprese, ma al momento farete un po' fatica a crederci a causa di alcuni rallentamenti.

Sarete brillanti nei rapporti con gli altri, ma non lasciatevi prendere troppo la mano o finirete per ritrovarvi in una situazione ingarbugliata.

Pesci: mancherete di organizzazione anche se sarete pieni di idee. Fatevi aiutare da qualcuno che possa rimediare alla confusione che rischiate di creare. In amore tutto procederà in armonia e sono consigliati i viaggi per consolidare i rapporti: il lungo weekend potrebbe aiutare.