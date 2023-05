Secondo l'oroscopo del 13 maggio 2023 è un bel periodo per i nati sotto il segno del Toro. Il campo dedicato all’economia regala qualche soddisfazione ai nati in Gemelli. Per le persone Leone che vivono una relazione tossica, è arrivato il momento di dire basta. Per conoscere le novità degli astri, di seguito trovate le accurate previsioni segno per segno con le pagelle del giorno 13 maggio.

La giornata di sabato 13 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Molti di voi stanno ancora aspettando qualcosa che fatica ad arrivare.

Dovete armarvi di pazienza, attendere il momento giusto e avere la certezza che tutto andrà bene. L’amore è anche compromesso, gesti delicati e romantici. Siate cauti con gli investimenti. Evitate discussioni, potrebbero provocare qualche perdita economica. Voto: 6

Toro – Secondo l'Oroscopo, questo è un periodo molto bello per voi Toro. Vi sentirete rinati, riuscirete a sistemare vecchi problemi e scoprirete anche un nuovo modo di vivere la vita. Se la vostra relazione sembra essere arrivata a un punto di non ritorno, chiudetela senza fare tragedie. Negli affari, avrete un ottimo fiuto e idee chiare. Se dovete affrontare un colloquio, fatelo nella penultima settimana di maggio. Voto: 7,5

Gemelli – Se state ancora cercando di costruire qualcosa in campo sentimentale, presto lo realizzerete.

Non è poi così drammatico vivere con la persona amata. Cercate di superare le difficoltà quotidiane senza rimpianti. Il settore economico è pronto a regalarvi piccole soddisfazioni, ma ciò che entra subito esce. Voto: 6,5

Cancro – Ultimamente siete poco pazienti in amore. Riflettete troppo poco e magari al primo ostacolo scaricate qualcuno, questo non è il modo giusto per affrontare l’amore e presto ve ne renderete conto.

Le coppie che hanno resistito a qualsiasi tempesta possono essere fiere del successo. Anche nel lavoro siete duri, soprattutto verso quelli che hanno fatto promesse al vento. Se è possibile, passate alla concorrenza che vi offre qualcosa di più. Voto: 6

Previsioni astrologiche per il giorno 13 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È il caso di dire basta a un rapporto spinoso e tossico.

Sicuramente avete dato troppe chance all’altra persona, rassegnatevi perché ‘Il lupo perde il pelo ma non il vizio’. Per le coppie innamorate, è il momento di mettere in cantiere un nuovo progetto. Le grandi opportunità di lavoro hanno già fatto capolino nella vostra vita, è giunto il momento che attendevate da tanto tempo. Voto: 7

Vergine – Negli ultimi tempi vi siete mostrati insofferenti con le persone che vi stanno attorno, e questo ha minato anche i rapporti affettivi. Questa giornata di sabato vi offrirà un bel carico di energia, che vi sarà d’aiuto per affrontare i discorsi delle persone che amate. Se ci sono alcune cose importanti da chiarire, fatelo subito. Prima chiarite e prima tornerà il sereno.

In campo lavorativo, si aprono nuove porte. Essere di buon umore favorirà le collaborazioni e i rapporti con i piani alti. Voto: 7

Bilancia – In questo periodo dovete affrontare alcuni cambiamenti radicali. Non spezzate l’equilibrio ottenuto con tanta fatica. Siate pazienti, soprattutto con la vostra famiglia e il vostro partner. Se avete un lavoro indipendente, non fatevi influenzare dalla vostra sofferente situazione economica, presto si risolleverà. Voto: 6

Scorpione – Dopo vari capricci è giunto il momento di ragionare, di riprendere la vita in mano e di prendere più cura delle persone a cui volete tanto bene. Molte situazioni sentimentali si assesteranno. In campo lavorativo, vi state impegnando al massimo, ma i risultati non sembrano arrivare.

Ecco perché siete stressati e molto ansiosi. Non provocate persone che potrebbero rendervi la vostra vita un inferno. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 13 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Negli ultimi tempi avete trascurato l’aspetto sentimentale per occuparvi di altri settori della vostra vita. In coppia o single, siete dei grandi conquistatori, perciò stare in disparte non fa per voi. Se da poco avete chiuso una storia, avete bisogno di un periodo di assestamento. In campo professionale, siete sommersi di impegni ma presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Voto: 7

Capricorno – I rapporti affettivi sono un po’ trascurati. Chi preferisce essere single è perché ha rinunciato a una storia convinto che la solitudine sia meglio.

Le coppie sopravvissute a un periodo complicato, si vedono rafforzare ancora di più il legame. Il vostro problema di lavoro è l’incertezza. Ancora non sapete cosa fare, qualsiasi impiego vi sta stretto. È molto probabile che lascerete il vostro attuale lavoro per uno migliore. Voto: 6,5

Acquario – L’amore potrebbe subire un momento di arresto, forse avete altro per la testa. Con la vostra dolce metà siete poco tolleranti e spesso avete la sensazione che faccia di tutto per farvi perdere le staffe. In realtà, siete proprio voi a non sopportare tutto ciò che vi sta attorno. In campo lavorativo, se è possibile, rilassatevi, anche lontano da fonti di stress. Molte saranno le entrate ma altrettanto saranno le uscite.

Voto: 6

Pesci – Avete dedicato pochissimo tempo all’amore. Secondo l'oroscopo del 13 maggio, questo è un periodo di recupero. I legami vanno rafforzarti ancora di più, soprattutto quelli nati di recente. Se la vostra è una relazione a distanza, cercate di essere più presenti. I più giovani del segno in cerca di un buon lavoro avranno presto buone notizie. L’unica nota storta di questa giornata è il poco tempo per il relax. Voto: 6,5