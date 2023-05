Secondo l'oroscopo del 1° giugno 2023 non mancheranno le novità per i vari segni astrologici: i nati dell’Ariete che hanno una relazione d’amore potrebbero sentirsi giù di morale, mentre i nati in Gemelli riceveranno delle sorprese inaspettate. La fortuna bacia il segno dello Scorpione, mentre migliorano le finanze per il segno dei Pesci.

Approfondiamo ora come sarà la giornata dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute leggendo l’astrologia di giovedì 1° giugno e le previsioni astrologiche con le pagelle zodiacali.

La giornata di giovedì 1° giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore potreste sentirvi giù di morale per via di alcune questioni non risolte, ma grazie al vostro partner riuscirete presto a risolvere tutto. Nel campo lavorativo, avete la possibilità di sbloccare un progetto e di portarlo avanti. Dal punto di vista della salute, dovete amministrare bene le vostre forze e rilassarvi appena possibile. Voto: 6,5

Toro – È un periodo sereno nel settore amoroso e sentimentale. È il momento giusto per risolvere alcune dispute di coppia e di famiglia. Sul fronte del lavoro, i liberi professionisti si occupano di nuovi affari, mentre i dipendenti cercano di sistemare alcune cose importanti.

Accogliete il mese di giugno con un po’ di stanchezza fisica e mentale. Voto: 6,5

Gemelli – Secondo l'Oroscopo dell’amore, questo periodo regala sorprese inaspettate. Aumenta la voglia di fare cose nuove con la persona amata. Nell’ambito lavorativo, se vi muovete con furbizia potreste ottenere risultati soddisfacenti. Se volete avere più soldi, dovete seminare bene.

Per quanto riguarda la salute, dovete tonificare i muscoli e iniziare a praticare uno sport in maniera regolare. Voto: 7

Cancro – Giornata altalenante, meglio stare lontani dalle tensioni e dalle discussioni. Cercate di essere più empatici e di capire che cosa vi fa infuriare. Fate capire alla persona interessata che cosa provate.

In campo lavorativo, meglio stare alla larga dai battibecchi. Per il settore economico, è un buon periodo. In salute, vi sentite leggermente fiacchi, tutta colpa del cambio di stagione. Voto: 6

Previsioni delle stelle, giovedì 1° giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È un periodo molto movimentato, ma frizzante per la sfera amorosa e sentimentale. Se usate parole e gesti giusti con la persona del vostro cuore, il vostro legame diventerà sempre più solido. Questa è il mese perfetto per migliorare la vostra posizione lavorativa. Cogliete al volo le occasioni che si presentano in questi giorni. Non vi mancano le forze, quindi sfruttatele per divertirvi e godervi in maniera spensierata gli impegni sociali.

Voto: 7,5

Vergine – In amore, con l’inizio delle belle giornate avete voglia di radunare la vostra famiglia. Attenzione a qualche equivoco, che potrebbe impedire la totale serenità nel rapporto di coppia. Nell’ambito lavorativo, per chiamate e contatti, il periodo migliore sarà dal 5 giugno in poi. Nel frattempo, potreste raccogliere i frutti delle vostre fatiche. Dal punto di vista della salute, dovete fare attenzione ai disturbi fisici: occhio a qualche problema legato all’alimentazione. Voto: 7

Bilancia – Nell’ambito amoroso e sentimentale, siete molto attraenti in questi giorni e il vostro livello di erotismo non passerà inosservato. Sul fronte del lavoro, cercate di non creare ulteriori incomprensioni.

Non spettegolate, non ascoltate commenti e critiche degli altri, solo così le cose andranno lisce. Siete un po’ troppo spericolati, attenzione a dove mettete i piedi. Voto: 7

Scorpione – Il mese di giugno parte molto bene per l’amore e i sentimenti. Miglioreranno i rapporti di coppia e di famiglia. Molti nati in Scorpione avranno l’opportunità di conoscere gente nuova. Il vostro cuore darà ben guidato dalle stelle. L'oroscopo del lavoro, afferma che sarete accompagnati dalla fortuna. La vostra situazione economica potrebbe migliorare. Nell’ambito della salute, dovete mangiare in maniera sana ed equilibrata, se volete mettervi in forma per l’estate.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 1° giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, se siete ancora confusi, un amico saprà darvi dei buoni consigli. Siete scontenti e insoddisfatti, forse è perché volete qualcosa che hanno gli altri, oppure c’è qualcosa che non va tra voi e il vostro partner. In campo lavorativo, state aspettando una grossa novità, oppure un cambiamento positivo. Chi vuole voltare pagina, presto avrà l’opportunità di farlo. Non esagerate con le diete fai-da-te e non abbuffatevi per consolarvi. Voto: 6

Capricorno – Nell’ambito amoroso e sentimentale, dovete prestare molta attenzione agli scoppi d’ira, agli scontri verbali. Misurate bene le parole, se dovete affrontare il vostro partner per ciò che ha fatto negli ultimi tempi.

Nel lavoro, evitate assolutamente le tensioni e tenete sotto controllo i progetti dei vostri colleghi più imbranati. Novità all’orizzonte. Dal punto di vista della salute, sfruttate bene le vostre energie, evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Selezionate con molta cura i vari impegni. Voto: 6

Acquario – Nel campo dell’amore, questo inizio di giugno vi riserva una sorpresa. Potreste conoscere una persona intrigante, oppure farvi avanti con una persona che vi piace da tempo immemore. Giocate bene le vostre carte. L'oroscopo del lavoro dice che in questo periodo avete le idee più chiare e che lavorerete senza sosta e senza problemi. Non distraetevi, altrimenti rischiate di commettere errori irreparabili.

Se avete dolori fisici, forse è perché trascorrete troppo tempo seduti, vi conviene fare più attività fisica invece di stare sempre al computer. Voto: 7

Pesci – In amore, si respira un’aria di allegria, di grandi pulizie e di novità. Se avete un progetto di coppia, realizzatelo a tutti i costi con la vostra dolce metà. Alcune coppie si apprestano a prendere una decisione molto importante. Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta, oppure potreste ricevere una chiamata inaspettata. L’intuito non vi manca e nemmeno la creatività. Migliora gradualmente il settore finanziario. In salute, abbiate più cura della vostra forma fisica e mentale. Umore alto per tutta la giornata. Voto: 8