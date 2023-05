Secondo l'oroscopo del 24 maggio 2023 sarà una giornata meravigliosa ed emozionante per i nativi della Vergine. Grazie alle buone idee, i nati in Bilancia faranno colpo nel mondo del commercio e degli investimenti. Per alcune persone nate sotto il segno del Capricorno, è arrivato il momento di buttare il passato alle spalle e di guardare oltre. In primo piano, l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 24 maggio e le previsioni amorose e lavorative con le pagelle zodiacali.

La giornata di mercoledì 24 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete davanti a un bivio in amore, e questa giornata vi aiuta a prendere la strada giusta da intraprendere. Le coppie devono ricordarsi di essere sempre chiari e di impegnarsi serenamente. In ambito lavorativo, alcuni di voi saranno alle prese con i contratti e gli affari. Massima prudenza negli investimenti. Voto: 7

Toro – Nell’ambito amoroso, siete intuitivi e capaci di leggere le persone come un libro aperto. Se avete la persona giusta al vostro fianco, non scaricate su di lei tutte le vostre ansie, lasciate i problemi esterni fuori dalla vita di coppia. Grazie al vostro impegno, riceverete gratifiche e qualche entrata extra.

I più giovani del devono acchiappare al volo le nuove occasioni. Voto: 7,5

Gemelli – Sul fronte dell’amore, in questo periodo potreste mancare di tatto e ferire la persona amata involontariamente. Cresce la passione nelle coppie nate da qualche settimana, mentre le coppie datate devono fare i conti con qualche incomprensione.

Se state cercando ancora un buon lavoro, non dovete fare altro che inviare curriculum a desta e a manca. Mai arrendersi. Voto: 6,5

Cancro – A livello amoroso, non permettete a nessuno di ledere la vostra dignità. Abbiate più fiducia in voi stessi. Se state cercando una storia stabile, presto la troverete, non demoralizzatevi.

L'Oroscopo del lavoro afferma che questo periodo molte cose non vanno secondo i vostri piani. C’è qualcuno che continua a mettervi il bastone tra le ruote. Non scoraggiatevi e andate avanti per la vostra strada. Voto: 6

Previsioni delle stelle, mercoledì 24 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Nei prossimi giorni la situazione sentimentale potrebbe prendere una brutta piega, quindi, serve maggiore impegno da parte vostra. La gelosia e i rancori possono distruggere il vostro rapporto di coppia, attenzione. Nel settore lavorativo, state alla larga da situazioni rischiose. Per via di una parola detta male, potreste perdere la vostra posizione lavorativa. L’oroscopo raccomanda di non litigare con il mondo intero.

Voto: 5

Vergine – In amore, preparatevi a vivere momenti emozionanti, a realizzare uno dei vostri sogni nel cassetto. Alcuni nuovi incontri sono destinati a durare un bel po’, cogliete al volo tutte le occasioni che si presentano in questo periodo. Nell’ambito lavorativo, siete un vulcano di idee, avete tanta voglia di fare, progettare, costruire. Andando avanti così, la vostra situazione economica migliorerà tantissimo. Voto: 9

Bilancia – Alcuni di voi potrebbero guardare il partner con occhi diversi, attenzione a non prendere una strada senza ritorno. Altri, invece, potrebbero sentirsi annoiati e vivere un rapporto poco sereno. In entrambi i casi, l'oroscopo consiglia il dialogo. Sul fronte del lavoro, le idee chiare vi saranno utili per fare colpo, sia nel commercio che negli investimenti.

Voto: 6

Scorpione – Sul fronte dell’amore, se siete accecati dalla gelosia, attenzione a non mostrarvi possessivi e invadenti. Se, invece, la vostra relazione di coppia sembra quasi essere arrivata al capolinea, non si esclude la possibilità che voi cediate alle lusinghe di un amante. Per il lavoro, è giunto il momento di rimboccarvi le maniche e di smettere di criticare l’operato altrui. Voto: 5,5

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 24 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, finalmente avete raggiunto la serenità con la vostra dolce metà. I momenti più belli li vivrete negli affetti, compresi quelli familiari. Nell’ambito lavorativo, potreste incontrare qualche difficoltà dovuta ai contrattempi e ai ritardi.

In ogni modo, grazie alla vostra capacità d’inventiva riuscirete a venirne fuori. Voto: 7

Capricorno – Sul fronte dell’amore, l'oroscopo consiglia di chiudere definitivamente con il passato e di guardare avanti. Cercate risposte e verità sui vostri sentimenti, soprattutto se avete vissuto situazioni poco limpide. Alcune coppie metteranno in cantiere un progetto, oppure un hobby. Nel settore lavorativo, dovete migliorare le entrate, magari svolgendo qualche lavoretto extra. Per chi cerca un’occupazione, non è facile ma non pensate sempre negativo. Voto: 6,5

Acquario – Buone notizie per i sentimenti e l’amore. Potreste dire alla vostra dolce metà quando l’amate e quando ci tenete alla vostra relazione.

Se ci sono punti oscuri nel vostro rapporto di coppia, chiaritevi subito. Sul fronte del lavoro, potreste ricevere qualche proposta fruttuosa, tutto però dipende dalle vostre competenze e dalla vostra esperienza. Mettetecela tutta è il vostro momento. Voto: 7,5

Pesci – State trascurando l'amore per via dei troppi impegni di lavoro. Alcuni di voi sono incapaci di gestire bene il rapporto con il partner, in ogni caso non ingigantite e non traete conclusioni affrettate. Vivete la vostra relazione al meglio che potete. In campo professionale, i ritardi e contrattempi potrebbero farvi dei brutti scherzi. Non prendere decisioni dettate dalla fretta per nessun motivo. Voto: 6