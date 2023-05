L’oroscopo del 26 maggio 2023 consiglia alle persone che appartengono al segno dei Pesci di godersi pienamente questa giornata. Dal punto di vista dell’amore la giornata parte bene per i nativi del Toro, invece, dal punto di vista lavorativo si prospetta una giornata carica di tensione per le persone Bilancia. A seguire, l’astrologia di venerdì 26 maggio e le previsioni astrologiche con le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo di venerdì 26 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non avere peli sulla lingua a volte può essere positivo, ma a volte potrebbe essere negativo.

Per tenere saldo il legame di coppia, è necessario tenere lontano le intromissioni esterne e mantenete sempre viva la passione. Le trattative che riguardano il lavoro non sono molto favorite in questo periodo, meglio attendere tempi migliori. Voto: 7

Toro – In amore, la giornata parte bene. Molti di voi sono soddisfatti perché stanno lasciando alle spalle qualche difficoltà. Anche la vostra vita affettiva è in netto miglioramento. In campo lavorativo, questa è la giornata migliore per i colloqui, trattative, contratti. Nel pomeriggio potrebbe sbucare improvvisamente qualche ostacolo. Voto: 7

Gemelli – Le coppie che hanno attraversato un periodo più nero della pece, finalmente iniziano la fase di ripresa.

Attenzione, però, alla gelosia e voglia di possesso: danneggiano il rapporto. Sul fronte del lavoro, questo periodo vi invita a realizzare nuovi progetti. Se volete raccogliere un buon raccolto nei mesi estivi, iniziate a seminare bene. Voto: 6,5

Cancro – Per molti nati in Cancro si prospetta una giornata stancante, soprattutto a livello amoroso e affettivo.

Se siete insoddisfatti del vostro rapporto di coppia, cercate di migliorare il vostro carattere, sforzatevi di vedere il lato buono di ogni cosa. Nel lavoro, dovete mantenere la calma, la concorrenza potrebbe farvi fuori. Nonostante tutto, riuscirete a cavarvela bene.

Voto: 6,5

Previsioni dell'amore e del lavoro, venerdì 26 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Occhio agli imprevisti in casa, con gli amici e soprattutto state lontani da persone invidiose. Se con la vostra dolce metà le cose funzionano male, potreste litigare più del solito. Qualcuno potrebbe mettere un punto alla relazione d’amore. In campo lavorativo, non è il momento di investire, meglio attendere il prossimo mese. Nel frattempo, dedicatevi ai progetti in corso. Voto: 6

Vergine – In amore, molti nativi della Vergine si nascondono dietro la timidezza. Timidi o no, il vostro fascino attirerà le attenzioni di una persona inaspettata. Per le coppie profondamente innamorate, si prospetta un periodo sereno.

Grazie alla vostra capacità di comunicare, riuscirete a risolvere qualsiasi tipo di problema. Nel lavoro, fatevi valere, la strada è spianata. Se avete problemi economici, trovate un modo per aumentare le entrate. Voto: 7

Bilancia – In amore, avete la tendenza a imbarcarvi in relazioni altalenanti, ossia di tira e molla. Siate prudenti, non iniziate storie pericolose, non hanno futuro. Le coppie datate devono gestire al meglio il rapporto e migliorare tutto ciò che funziona. L’atmosfera dell’ambiente di lavoro potrebbe essere molto tesa, Infatti, in questo periodo siete svogliati e tesi. Voto: 6

Scorpione – La situazione sentimentale è in netta ripresa. Avete voglia di sfornare nuovi progetti e pensare al futuro della vostra relazione d’amore.

Anche le nuove storie amorosa diventano più solide, forse ci sarà meno diffidenza e meno gelosia. Per lavoro e denaro, è il vostro momento. Qualunque siano i vostri progetti lavorativi non arrendetevi mai. Ogni tanto ricordatevi di riposarvi. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 26 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, se dovete chiarire qualcosa con il vostro partner, questa è la giornata giusta per farlo. Esprimete i vostri pensieri e le vostre esigenze con chiarezza e senza equivoci. Nel campo lavorativo, dovete armarvi di pazienza, non lasciatevi andare allo scoraggiamento. Non è il momento migliore per fare spese folli. Voto: 6,5

Capricorno – Sul fronte dell’amore, tira aria di scelte.

Molti dubbi si faranno strada nella vostra mente e inizierete a riflettere sui vostri desideri. C’è qualcosa che agita il vostro cuore. Alcune coppie avranno un buon dialogo, discuteranno con serenità anche sulle scelte da compiere. Per quanto riguarda il lavoro, avrete mille idee e tanta voglia di rilanciare la vostra azienda. In questi giorni arriveranno occasioni di serenità economica. Voto: 7,5

Acquario – Lasciate alle vostre spalle i problemi di coppia e di famiglia. Presto arriveranno novità importanti che riguardano i progetti di coppia. C’è chi farà nuove conoscenze importanti e chi avrà la possibilità di rimettersi in gioco, dopo una storia finita male. Nell’ambito lavorativo, rimboccatevi le maniche, date il meglio di voi stessi, solo così riuscirete a raggiungere ottimi risultati.

Un evento improvviso potrebbe cambiarvi la vita. Voto: 7

Pesci – L’Oroscopo dell'amore consiglia ai nati in Pesci di godersi pienamente questa giornata e di non farsi problemi di nessun tipo. Esprimete liberamente i vostri pensieri, i vostri desideri. Organizzate momenti intimi e romantici da trascorrere con la persona del vostro cuore. Fortuna anche nel lavoro. Bene i liberi professionisti o per quelli che hanno un’attività ristorativa o alberghiera. Voto: 8