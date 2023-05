L'oroscopo di lunedì 29 maggio per quel che riguarda l'amore vedrà il segno dell'Acquario in prima posizione per il suo buonumore, mentre il Toro dovrebbe temporeggiare maggiormente con il suo partner.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica sull'amore di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 29 maggio sull'amore: classifica dei primi sei segni

1° Acquario: deciderai di essere piuttosto selettivo e questo ti permetterà essere felice e di vivere in maniera migliore il tuo rapporto di coppia. Aggiungendo a ciò il tuo attuale buonumore ne viene fuori un mix davvero esplosivo.

2° Capricorno: la tua vita sentimentale potrebbe cambiare di netto e i miglioramenti potrebbero iniziare a vedersi da subito. Non tralasciare quei piccoli particolari che fanno la differenza, non metterti proprio ora a fare il pigro.

3° Scorpione: grazie ad alcuni tuoi contatti personali potresti incontrare una persona che ti indirizzerà in maniera estremamente positiva la giornata. Prova a ragionare per una volta e cerca di capire se effettivamente la cosa può essere duratura.

4° Leone: oggi potrai essere molto importante per coloro che decideranno di confrontarsi con te, soprattutto la tua dolce metà gradirà e te lo farà vedere in maniera tangibile. Preparati ad una seratina con un po' di sale e parecchio pepe.

5° Ariete: dimostrerai di essere affidabile e questo giocherà a tuo favore con la persona amata, anche se ci saranno alcune cose che dovrai necessariamente chiarire. Tranquillo, a breve ti toglierai qualche sassolino dalla scarpa.

6° Vergine: sprizzerai energia da tutti i pori, la tua giornata sarà all'insegna della vivacità e della brillantezza, soprattutto in amore.

Non ti scoraggiare troppo se non tutti asseconderanno questa tua voglia, a te andrà di correre gli altri lasciali camminare.

Predizioni astrologiche del 29 maggio sotto l'aspetto sentimentale: le restanti posizioni

7° Cancro: il tuo obiettivo di oggi sarà quello di chiarire alcune cose con il partner, non tutte andranno a buon fine ma gran parte delle varie situazioni potranno essere risolte.

Non farti deviare nel percorso, oggi la tua priorità è quella!

8° Gemelli: non ascoltare troppo alcuni pareri che non faranno altro che farti venire dubbi e metterti in seria difficoltà. Vai avanti con i tuoi pensieri e usa una piccola dose di istinto per affrontare alcune decisioni personali e sentimentali.

9° Toro: vorresti tutto e subito ma non è quella la via giusta e vincente, temporeggia un pochino con la persona amata altrimenti rischierai di peggiorare notevolmente le cose. Armati di santa pazienza e ne verrai sicuramente a capo.

10° Bilancia: potresti non essere lucido in alcune situazioni di natura sentimentale, consulta qualche persona di tua fiducia e poi prendi le adeguate decisioni.

Ascoltare gli altri a volte è sensato e indirizza meglio alcune scelte.

11° Sagittario: non essere scontroso e irascibile, la situazione non è delle più rosee e potresti rovinare definitivamente tutto. Mantieni la calma e affronta tutto con estremo equilibrio, ci riuscirai senza problemi basterà volerlo fermamente.

12° Pesci: la giornata potrebbe non essere ideale per quanto riguarda l'amore, saranno più spine che rose e di questo cerca di farne tesoro per migliorare la situazione. Il tuo partner sarà fermamente intenzionato a supportarti per andare avanti in maniera corretta.