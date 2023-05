L'oroscopo del 30 maggio per quel che riguarda l'attività professionale vedrà il segno del Sagittario trascorrere la giornata in maniera piuttosto rilassata, mentre la Bilancia riuscirà a ottenere risultati particolarmente importanti.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della seconda sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 30 maggio: i voti dei primi tre segni

Bilancia – Il vostro morale è particolarmente alto, questo si ripercuoterà palesemente anche sul vostro lavoro. Riuscirete infatti a ottenere risultati particolarmente apprezzabili e la stima dei colleghi nei vostri confronti sarà particolarmente alta.

Anche i vostri superiori inizieranno a interessarsi alle capacità che dimostrerete di avere. Voto: 8.

Scorpione – L'energia che metterete sul lavoro sarà determinante e vi provocherà benessere sia dal punto di vista fisico che mentale. Se vi mettete in testa di arrivare a un traguardo importante non ci sarà niente e nessuno che possa impedirvelo. State solamente attenti a non esagerare, anche altre priorità meritano la vostra importante attenzione. Voto: 7,5.

Sagittario – Rilassatevi e ne trarrete grande giovamento, trascorrete una giornata all'aria aperta e senza grandi pensieri per la testa. Anche se avete delle scadenze importanti dal punto di vista lavorativo non fatevene un cruccio, rimandate di qualche giorno e vedrete che poi riuscirete a risolvere tutto in maniera ancor più brillante.

Voto: 7.

Predizioni astrologiche del 30 maggio: le restanti pagelle

Capricorno – Dovete essere molto più determinati e non mollare di un centimetro, anche se a volte gli avvenimenti potrebbero non essere del tutto dalla vostra parte. L'impegno a migliorare deve essere maggiore, qualche volta date la netta sensazione di non essere troppo concentrati su alcuni progetti che vi vengono assegnati.

State sempre sul pezzo! Voto: 6,5.

Acquario – Cercate di essere più ottimisti e supportate maggiormente coloro che richiedono il vostro aiuto e si vorrebbero servire del vostro talento. Avete tante capacità che possono essere utili ai vostri colleghi ma allo stesso tempo gioveranno anche alla vostra carriera e alla sua relativa crescita.

Siate più disponibili! Voto: 6,5.

Pesci – Non sempre usate le parole giuste per discutere e dialogare con le persone che collaborano con voi, sarà necessario avere un importante equilibrio e utilizzare in maniera corretta la vecchia arma del compromesso. Mettete da parte l'istinto e contate fino a dieci quando dovete intervenire in una discussione o semplicemente esporre una vostra idea. Voto: 6,5.