Le previsioni dell'oroscopo del 15 maggio invitano i nati sotto il segno del Cancro ad audaci nel cogliere al volo delle occasioni. Gli Scorpione devono mantenere la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: le stelle vi invitano a mantenere la calma. Oggi potrebbe esserci qualche tensione dal punto di vista della sfera sentimentale. Cercate di essere svegli e scaltri sul lavoro.

11° Pesci: ci vuole coraggio per riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Non siate troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia. Se siete single, invece, è importante essere un po' più flessibili.

10° Ariete: l'Oroscopo del 15 maggio vi esorta ad essere più riflessivi. In amore ci sono delle scelte da fare e anche dei cambiamenti da affrontare. Cercate di essere preparati.

9° Vergine: non si può avere tutto dalla vita. Ci sono delle occasioni da non perdere, per cui è necessario essere attenti. Non siate troppo inflessibili su alcune faccende che riguardano la sfera professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: oggi siete un po' troppo polemici. Le persone che vi circondano farebbero bene a lasciarvi stare e a non rigirare il coltello nella piaga. Buon momento per quanto riguarda il lavoro, ma ci vuole cautela.

7° Acquario: se ci sono stati dei disguidi nei giorni scorsi, è tempo di mettere da parte il rancore.

Non rinunciate a qualcosa che vi interessa solo per questioni legate all'orgoglio.

6° Toro: siete molto liberi, non amate essere incatenati. Questo vale sia in amore sia nel lavoro. Proprio per tale ragione, la maggior parte di voi ama svolgere lavori da liberi professionisti.

5° Gemelli: ci vuole coraggio per raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati.

Se siete titubanti, cercate di fermarvi un attimo in modo da capire quale sia la giusta strada da intraprendere.

Oroscopo primi segni del 15 maggio

4° in classifica Cancro: ci sono opportunità che non andrebbero sprecate. In amore siete molto rispettosi e, soprattutto, fedeli. Per questo motivo, andate su tutte le furie nel momento in cui vi sentite traditi.

3° Capricorno: in amore siete molto istintivi, questo è un bene, ma anche un male. Nel lavoro, invece, è assolutamente necessario essere riflessivi e non lasciarsi prendere dall'enfasi del momento.

2° Bilancia: buon momento per quanto riguarda l'amore. Se siete single, cercate di frequentare posti nuovi in modo da fare delle nuove conoscenze. Siete molto loquaci e intraprendenti.

1° Sagittario: l'oroscopo del 15 maggio vi invita a cominciare questa settimana con il piede giusto. Ci sono delle situazioni favorevoli dal punto di vista professionale, quindi, cercate di essere sul pezzo.