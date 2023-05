L'oroscopo del fine settimana che va dal 13 al 14 maggio prevede un Cancro innamorato grazie a questo cielo splendido, mentre un po’ di agitazione in amore potrebbe colpire i Bilancia. Leone godrà di una vita di coppia equilibrata, mentre Gemelli potrebbe mostrarsi vanitoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 13 al 14 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il weekend non sarà dei migliori per la vostra vita sentimentale, complice questo cielo contrario. Single oppure no, evitate di dire o fare qualcosa che possa solo provocare dispiaceri, in famiglia o alla vostra fiamma.

In ambito professionale farete molta attenzione ai dettagli, evitando di uscire fuori dai binari con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e il partner, ma anche voi cuori solitari avrete buone possibilità di fare conquiste. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee che, se sviluppate bene, potrebbero portare a grandi risultati. Voto - 9️⃣

Gemelli: il vostro atteggiamento vanitoso potrebbe non piacere a chi vi sta intorno in questo fine settimana, colpa della Luna in quadratura dal segno dei Pesci. Un po’ meglio invece il settore professionale, grazie all'aiuto di stelle come Giove, che vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo del prossimo weekend, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si farà davvero interessante. Non lasciatevi sfuggire dunque questi momenti romantici. In ambito professionale ottimizzare i vostri progetti sarà importante al fine di ottenere risultati migliori.

Voto - 9️⃣

Leone: periodo tutto sommato stabile per i nati del segno. Anche se la Luna e Venere non vi daranno più sostegno, con il partner ci sarà comunque una discreta intesa ed equilibrio, che saprete tradurre in bei momenti. In ambito lavorativo potrete dedicarvi a nuovi progetti che potrebbero darvi soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: con il partner le cose miglioreranno grazie a Venere, ciò nonostante dovrete essere in grado di dimostrare la vostra fedeltà, considerato la Luna in opposizione dal segno dei Pesci.

Sul fronte professionale Mercurio in trigono dal segno del Toro vi darà il sostegno e le idee di cui avrete bisogno per gestire le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: un po’ d'agitazione potrebbe colpirvi in questo fine settimana. Soprattutto in ambito sentimentale potreste essere causa di qualche discussione con il partner. Sarà opportuno essere chiari fin da subito e spiegare le vostre intenzioni. In ambito professionale ci sono alcune mansioni che proprio non manderete giù, ma che purtroppo dovrete portare a termine. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete contare su un cielo solido in amore grazie alla Luna e Venere entrambi in trigono. Single oppure no, il rapporto con il partner, con i familiari o amici si farà piacevole ed equilibrato, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a mantenere la concentrazione, anche se mostrerete un po’ di distrazione. Voto - 8️⃣

Sagittario: attenzione alla Luna in quadratura durante questo weekend, che potrebbe portare ancora qualche difficoltà tra voi e il partner. In ogni caso, sappiate che l'intesa tra voi e la persona che amate è comunque in salita. Per quanto riguarda il lavoro avrete quel pizzico di fortuna da parte di Giove che vi servirà per ultimare incarichi particolari. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo del fine settimana che vedrà la Luna in buon aspetto. Venere in opposizione smorzerà la voglia di passione e romanticismo, ciò nonostante sarà importante per voi recuperare intesa con il partner, cercando il dialogo.

In ambito lavorativo ci sarà una buona coordinazione grazie a Mercurio, ma attenzione comunque a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso valida secondo l'oroscopo. Sarà compito vostro però trovare il giusto pretesto per trasformare momenti di quotidianità con il partner in momenti pieni di passione. In ambito professionale riuscirete a essere competitivi grazie a stelle favorevoli come Giove. Attenzione però a non peccare di presunzione, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: è ora di realizzare tutto ciò che desiderate per la vostra anima gemella, ora che stelle come Venere e la Luna saranno dalla vostra parte. Sul fronte professionale avrete tutti gli strumenti necessari per raggiungere il successo. Sarà il periodo adatto per ribaltare la vostra vita quotidiana e ottenere le soddisfazioni che avete sempre voluto. Voto - 9️