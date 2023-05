L'oroscopo della settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno prevede un Acquario più stravagante non solo in amore, mentre Scorpione si prenderà la sua rivincita in amore grazie alla Luna. Leone potrebbe essere un po’ irrequieto in amore, mentre Sagittario potrebbe sentirsi sotto pressione al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno.

Previsioni oroscopo dal 29 maggio al 4 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il rapporto con il partner continuerà a non essere particolarmente soddisfacente a causa di Venere in quadratura.

Purtroppo, anche la Luna vi darà qualche grattacapo, e dovrete dimostrare che ci tenete alla vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete Marte a favore, e con il giusto impegno potrete mettere insieme progetti interessanti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che rimarrà immutata durante la prossima settimana, se non per la Luna, che tra venerdì e domenica potrebbe essere motivo di qualche discussione con il partner. Anche sul fronte lavorativo potrebbe esserci un po’ di nervosismo, nonostante queste stelle vi sostengono. Rimanete concentrati sui vostri progetti, evitando le distrazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana partirà a rilento a causa della Luna in quadratura, ma da martedì le cose con il partner torneranno a farsi interessanti grazie proprio all'astro argenteo.

Anche voi single sarete più inclini a vivere relazioni più stimolanti. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per fare importanti investimenti, considerato anche che finalmente sarete liberi da alcuni debiti. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale ottima anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo, ma con qualche piccola sbavatura.

La Luna sarà in cattivo aspetto tra le giornate di martedì e mercoledì, dunque attenzione al vostro modo di comportarvi nei confronti del partner. Nel lavoro sarete finalmente pronti a raccogliere il frutto delle vostre fatiche. Voto - 8️⃣

Leone: cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo della prossima settimana, ma non esente da difetti.

Soprattutto in amore, dovrete fare attenzione alla Luna in cattivo aspetto nel weekend, che potrebbe mettere in mostra la parte più irrequieta di voi. Nel lavoro se siete in cerca di cambiamenti dovrete crearli affinché possiate crescere. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana inizierà molto bene con la Luna nel vostro segno zodiacale. Successivamente, l'astro argenteo navigherà in posizioni favorevoli, e insieme a Venere in sestile, potrete godere di una relazione affiatata. Sul fronte professionale Giove e Mercurio porteranno buone idee e fortuna, utili per garantirvi il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali in lieve rialzo in amore, considerato che la Luna vi darà una mano con la vostra vita sentimentale.

Anche voi cuori solitari sarete più gentili nei confronti delle persone che amate, ma per dare vita a un nuovo rapporto sentimentale, dovrete avere molta pazienza. Sul fronte professionale sarà importante non correre troppi rischi, e limitarsi a quanto vi è stato detto di fare. Voto - 6️⃣

Scorpione: potrete finalmente prendervi la vostra rivincita in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Dopo una settimana di incertezze in amore, adesso potrete godervi nuovamente al meglio la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro invece, cercate di essere più cauti nei vostri progetti, considerato Mercurio e Giove contro. Voto - 7️⃣

Sagittario: partirà a rilento questa settimana sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura dal segno della Vergine.

Fortunatamente, sarete in grado di riprendervi velocemente, ma non vivrete una relazione particolarmente affiatata. Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Marte, ciò nonostante, non sempre le vostre iniziative potrebbe rivelarsi azzeccate. Forse siete un po’ troppo sotto pressione. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni della prossima settimana che ancora vi metteranno in difficoltà sul fronte amoroso. Secondo l'oroscopo la Luna non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto con il partner, e non sarà facile recuperare intesa. Nel lavoro invece continuerete a prendere le giuste decisioni, centrando buoni successi. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in continuo movimento potrebbe mettere in mostra il vostro lato più stravagante, che in ambito amoroso non sempre potrebbe essere d'aiuto per la vostra relazione con il partner.

Anche nel lavoro potreste non avere le idee particolarmente chiare su come portare avanti i vostri progetti. Potrebbe dunque essere necessario chiedere l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 6️⃣

Pesci: la giornata di lunedì non sarà granché a causa della Luna, ciò nonostante il resto della settimana si rivelerà particolarmente soddisfacente, merito in particolare della posizione stabile di Venere nel segno del Cancro, che vi metterà a vostro agio con il partner e vi aiuterà a risolvere eventuali discussioni sentimentali. Nel lavoro la vostra produttività sarà al massimo, e potrete raggiungere importanti traguardi. Voto - 8️