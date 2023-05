L'Oroscopo della giornata di domenica 28 maggio prevede che la Vergine sarà particolarmente produttiva e affiatata, mentre i Pesci mostreranno gelosia e amore al tempo stesso. I Gemelli dovranno essere pazienti in amore e non solo, mentre il Cancro sarà impegnato ma contento dei progressi compiuti al lavoro.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 28 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 28 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una domenica difficile da vivere serenamente. Venere in quadratura non vi darà tregua, ma non per questo voi non cercherete di risollevare il vostro rapporto.

Nel lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi. Con l'aiuto di Marte, i buoni risultati presto arriveranno. Voto - 6️⃣

Toro: concluderete la settimana in modo abbastanza soddisfacente, soprattutto sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e sarà più facile condividere bei momenti ed emozioni insieme alla persona che amate. Anche nel lavoro sarete abbastanza produttivi da saper mettere insieme grandi progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: dovrete essere ancora un po’ pazienti secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Alcuni obiettivi sono finalmente vicini. Raccogliete tutte le vostre energie, idee e pazienza e tutto andrà per il meglio. Lavorate inoltre sul vostro carattere, e cercate di migliorare il rapporto con la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro procederà verso la giusta direzione secondo l'oroscopo. Sarete piuttosto impegnati, ciò nonostante quando arrivano buoni risultati, non potrete che essere soddisfatti, ma anche disposti a fare ulteriori sacrifici. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi benessere e bei momenti insieme alla persona che amate.

Voto - 9️⃣

Leone: la settimana si concluderà in modo abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma sarà abbastanza tranquillo, con momenti nel complesso appaganti. Per quanto riguarda il lavoro, di solito ciò che volete riuscite a conquistarlo, ma a volte dovrete tenere in considerazione che potrebbe volerci tempo, impegno e qualche sacrificio.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata molto equilibrata tra sentimenti e lavoro secondo l'oroscopo. In campo professionale sarà una domenica produttiva grazie a Giove e Mercurio in trigono dal segno amico del Toro, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In amore il vostro rapporto sarà abbastanza affiatato da poter dare vita a momenti unici, indimenticabili. Voto - 9️⃣

Bilancia: Marte in sestile dal segno del Leone vi darà abbastanza energie da arrivare a fine giornata ancora carichi. Questo però non vorrà dire che sarete in grado di mettere insieme risultati da primo della classe. Avrete ancora molto su cui lavorare prima di raggiungere l'apice. In amore Venere vi darà ancora qualche grattacapo, ma in questa giornata sarete abili a evitare battibecchi, vivendo una domenica tutto sommato tranquilla.

Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima conclusione di settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, questo cielo vi darà una mano in amore. Con la Luna e Venere favorevoli, sarà più facile per voi apprezzare la compagnia del partner e vivere bei momenti insieme. Per quanto riguarda il lavoro dovrete dimostrare maggior determinazione e impegno in quel che fate. Evitate dunque di limitarvi a fare lo stretto necessario. Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana non si concluderà al meglio secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Single oppure no, dovrete preoccuparvi maggiormente degli interessi e desideri della persona che amate. Sul fronte professionale Marte vi renderà produttivi, ma avrete bisogno delle giuste idee per riuscire a distinguervi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana si concluderà in modo migliore per voi nativi del segno, ma in ogni caso, meglio non avere aspettative alte, almeno fin quando Venere non sarà in una posizione migliore. Nel lavoro invece potrebbe essere un buon momento per investire e darsi da fare. Con Giove e Mercurio favorevoli, potrete ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale anonima in questa giornata di domenica. In amore gli influssi astrali vi influenzeranno molto poco, e il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo. Dipenderà comunque da voi e da come decidere di approcciarvi al partner. Nel lavoro invece dovrete attenervi a quanto vi è stato chiesto di fare per non correre troppi rischi, proponendo progetti poco interessanti.

Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, proverete sentimenti contrastanti in questa giornata di domenica. Venere vi darà una mano, ma in ogni caso, non sarà facile far scattare la scintilla dell'amore. In ambito lavorativo non avrete difficoltà a portare a casa risultati davvero importanti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️