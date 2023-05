L'oroscopo della giornata di lunedì 22 maggio prevede un Cancro particolarmente affiatato grazie a Luna e Venere in congiunzione, mentre Vergine avrà modo di accumulare esperienza in ambito lavorativo. Le dimostrazioni d'affetto permetteranno ai nati in Scorpione di recuperare terreno in amore, mentre Acquario dovrà essere prudente al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 22 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 22 maggio 2023 segno per segno

Ariete: non sarà un ottimo inizio di settimana per i nati del segno.

Oltre alla Luna, anche Venere sarà in quadratura, e le manifestazioni d'affetto non saranno il vostro forte. Sul fronte professionale potrete contare sul supporto di Marte in trigono, che vi darà buone energie per gestire i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di iniziare la settimana in modo piacevole. Secondo l'oroscopo in amore godrete del sostegno della Luna e di Venere. Single oppure no, il vostro amore verrà corrisposto se saprete dimostrarlo. Nel lavoro non dubitate di voi stessi, perché con questo cielo i buoni risultati sono a portata di mano. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo non sarà particolarmente influente in amore, ciò nonostante potrete permettervi di dare una scossa al vostro rapporto, purché nel rispetto della persona che amate.

Se siete single e siete all'inizio di una nuova storia, non correte troppo. Sul fronte professionale Marte vi darà energie e voglia di fare. Non riuscirete a stare fermi, ma a volte dovrete comprendere che non potete fare tutto in un solo giorno. Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo della giornata di lunedì che vi permetterà di dare vita a buone idee e sentimenti.

Con il partner ci sarà un rapporto davvero affiatato, in grado di superare qualunque ostacolo. Sul fronte professionale Mercurio e Giove vi daranno soddisfazioni, e la voglia di impegnarvi per continuare questa striscia positiva. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso stabile secondo l'oroscopo. Le prossime giornate non saranno così male per vivere un buon rapporto.

Anche voi single sarete più socievoli e simpatici. Nel lavoro se state cercando nuovi incarichi, dovrete dimostrare la vostra determinazione, e mettere in mostra fin da subito le vostre qualità. Voto - 7️⃣

Vergine: Giove e Mercurio in trigono dal segno del Toro vi permetteranno di accumulare esperienza al lavoro, e arricchire il vostro curriculum con nuove iniziative di cui farete tesoro. In amore la Luna e Venere saranno in sestile, e vi permetteranno di iniziare la settimana con il sorriso, con quella voglia di mettere al centro la vostra anima gemella e dedicarvi solo a lei. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un lunedì difficile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna smetterà di favorirvi, raggiungendo il pianeta Venere nel segno del Cancro.

Single oppure no, costruire un buon rapporto quando manca la sincerità non sarà possibile. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte in sestile, che vi darà una mano nei progetti più impegnativi. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a recuperare terreno in amore grazie ad alcune convincenti dimostrazioni d'affetto. Ora però dovrete essere in grado di mantenere unito il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ultimamente fate fatica a rendere a causa di stelle come Giove, Mercurio e Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì discreta in amore. L'aiuto di Marte vi permetterà di mostrare i vostri sentimenti con maggior energia, ma non dovrete essere troppo assillanti nei confronti del partner.

Sul fronte professionale buone energie vi permetteranno di portare avanti con maggior efficacia i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale complicato per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner ci sono molte cose che non funzionano in questo periodo. La Luna e Venere non saranno d'aiuto, anzi, il vostro atteggiamento impaziente potrebbe soltanto complicare le cose. Sul fronte professionale sarete abbastanza concentrati nei vostri progetti, ma il rapporto con i colleghi non sarà il massimo. Voto - 6️⃣

Acquario: dovrete essere prudenti in ambito professionale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Se le vostre idee non sono proficue, non dovrete essere testardi, oppure orgogliosi e portarle avanti a qualunque costo.

In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla. La vostra dolce metà sarà un importante spalla e consigliere per rendere migliore la vostra vita. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e Venere in trigono dal segno del Cancro. Godrete di una splendida intesa, che vi permetterà di costruire un rapporto solido giorno dopo giorno. Anche per quanto riguarda il lavoro non avrete eguali, aiutati da Mercurio e Giove che vi permetteranno di raggiungere l'apice. Voto - 9️⃣