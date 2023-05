L'oroscopo della giornata di martedì 30 maggio prevede un Ariete più scorbutico sul fronte sentimentale a causa della Luna e di Venere sfavorevoli, mentre Pesci sarà più forte e determinato al lavoro. Gemelli mostrerà un atteggiamento più socievole, mentre Capricorno sarà avvantaggiato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 30 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 30 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale poco soddisfacente in questa giornata di martedì. Il vostro atteggiamento potrebbe farsi più scorbutico a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto, e non farà di certo piacere alla persona che amate.

In ambito lavorativo Marte vi renderà produttivi e determinati al punto giusto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Toro: periodo incoraggiante sul fronte sentimentale grazie a Venere nel segno. Il pianeta dell'amore però non sarà dalla vostra parte per sempre, dunque cercate di darvi da fare per rinforzare il vostro legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Giove e Mercurio per mettere insieme progetti di buona qualità. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di essere più socievoli. La Luna agirà a vostro favore in questo periodo, e potrebbe farvi piacere avere nuove compagnie e nuovi rapporti da approfondire.

Per quanto riguarda il lavoro, anche se il periodo sarà tutto sommato discreto, meglio non correre troppi rischi al momento. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un martedì sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente Venere sarà ancora dalla vostra parte, per cui, per poter vivere un rapporto sereno, fate attenzione a non superare certi limiti.

Nel lavoro il sostegno di Giove e Mercurio si rivelerà prezioso per portare avanti i vostri progetti, ora ad un punto cruciale. Voto - 7️⃣

Leone: trovare la giusta direzione in ambito professionale non sarà così semplice a causa di Mercurio in quadratura. Marte in congiunzione vi darà buone energie per reagire, ma non sarà così facile trovare la quadra giusta.

In amore la Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, e tra voi e il partner ci sarà una buona intesa. Anche voi single sarete più buoni nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì, godrete del pianeta Venere in sestile dal segno del Cancro, che porterà abbastanza gioia nella vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo il sostegno di Giove e Mercurio, entrambi in trigono dal segno del Toro, vi permetterà di distinguervi dagli altri, mettendo insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna sarà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di martedì, e vi permetterà di godere di un rapporto più tranquillo.

Anche voi single sarete più socievoli e simpatici, ciò nonostante sarà molto importante non bruciare le tappe, non in questo momento. In ambito lavorativo Marte in sestile metterà in voi una certa voglia di fare, ma avrete bisogno delle giuste idee per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale solida secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Questo cielo vedrà il pianeta Venere in buon aspetto, e vi regalerà piacevoli emozioni insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale invece sarà meglio non prendere decisioni affrettate considerato che stelle come Giove e Mercurio vi metteranno i bastoni tra le ruote. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, e vi permetterà di vivere un rapporto abbastanza sereno ed equilibrato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi renderà abbastanza produttivi ed energici. Con un po’ di fortuna, e qualche buona idea, potreste mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo cielo vi permetterà di essere avvantaggiati sul fronte professionale. L'aiuto di Giove e Mercurio vi permetterà di essere abili e produttivi, con buone possibilità di raggiungere ottimi risultati. In amore purtroppo continuerete a non essere così fortunati per via di Venere, e anche della Luna. Bisognerà avere pazienza, ma soprattutto, fare tutto il possibile per risolvere ogni problema legato con il partner.

Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un martedì migliore sotto il profilo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in Bilancia sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, e anche voi cuori solitari dimostrerete buoni sentimenti. In ambito professionale se avete degli obiettivi in mente, non lasciateli scappare, ma non siate frettolosi al tempo stesso. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete abbastanza forti e determinati sul fronte professionale in questa giornata, con le giuste risorse a disposizione per mettere insieme buoni risultati. Anche sul fronte amoroso ve l’avere molto bene grazie alla presenza benefica di Venere, in trigono dal segno del Cancro. Single oppure no, dimostrerete buone emozioni nei confronti della vostra fiamma. Voto - 8️⃣