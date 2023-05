L'oroscopo della giornata di sabato 13 maggio prevede maggior serenità nei nativi Scorpione, forti della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre Vergine penserà maggiormente a sé stessa e al suo benessere. Ci saranno delle decisioni da prendere per i nativi Toro, soprattutto in ambito professionale, mentre Acquario si mostrerà particolarmente socievole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 13 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 13 maggio 2023 segno per segno

Ariete: giornata di sabato non molto interessante dal punto di vista sentimentale.

Il pianeta Venere in quadratura vi darà del filo da torcere in amore e, single oppure no, potreste non avere le idee così chiare riguardo i sentimenti che provate. In ambito lavorativo sarete ottimisti e con buone idee grazie al sostegno di Giove, ma attenzione a Marte che potrebbe rendervi un po’ pigri. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale solida all'inizio di questo fine settimana per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e renderanno davvero appagante la vostra relazione di coppia. Anche voi single sarete più inclini a fare nuove conoscenze. Nel lavoro ci saranno importanti decisioni da prendere. Questo cielo per fortuna sarà favorevole e vi darà buoni consigli. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo in calo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Il rapporto tra voi e il partner non brillerà più tanto, complice la Luna in quadratura dal segno dei Pesci. Anche voi single tenderete a essere più introversi. Nel lavoro non ci saranno grandi novità, ma forse sarà meglio così, considerato che al momento coprirete una buona posizione. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro raggiungerà un punto importante per voi nativi del segno.

Se avete lavorato sodo nell'ultimo periodo, finalmente potrete raccogliere i frutti e ottenere le soddisfazioni che state cercando. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna tornerà ad agire a vostro favore, e insieme a Venere in congiunzione, non mancheranno bei momenti da vivere insieme. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Vi sentirete più in sintonia con la vostra anima gemella, e sarà più facile per voi costruire un buon legame. Per quanto riguarda il lavoro perseverare a volte potrebbe portare agli obiettivi tanto desiderati. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in opposizione dal segno dei Pesci potrebbe mettere in mostra il vostro lato peggiore secondo l'oroscopo. Single oppure no, potreste preferire dedicare del tempo per voi stessi, curando di più il vostro benessere. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti, e con Mercurio a favore i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti considerata la posizione sfavorevole di Venere.

Cuori solitari oppure no, difficilmente sarete in grado di condividere emozioni e sentimenti nei confronti delle persone che amate, forse perché in questo periodo c'è qualcosa che vi turba non poco. Nel lavoro state cercando di rinnovarvi e mettere insieme nuove idee, ma dovrete avere anche i giusti mezzi. Voto - 6️⃣

Scorpione: godrete di una vita sentimentale più serena secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e insieme a Venere troverete la giusta sintonia insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo è piuttosto impegnativo, ciò nonostante mettervi contro i colleghi non sarà una buona idea. Voto - 7️⃣

Sagittario: il fine settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno dei Pesci.

A volte potrebbe esserci qualche malinteso tra voi e il partner, che non saprete gestire, potrebbe portare a spiacevoli situazioni. Sul fronte lavorativo Giove vi permetterà di fare dei progressi, ma sarà importante rimanere sull'attenti e non adagiarsi sugli allori. Voto - 6️⃣

Capricorno: il vostro cuoricino non sarà pronto per nuove esperienze d'amore, nonostante la Luna in sestile possa farmi pensare il contrario. Potrete comunque fare nuove conoscenze, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative, ma soprattutto, non abbiate fretta di rompere il ghiaccio. Nel lavoro Mercurio sarà di grande aiuto per le vostre mansioni, permettendovi di portare a casa risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete piuttosto socievoli in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo, soprattutto voi cuori solitari, con quella voglia di allargare la vostra cerchia sociale.

Tutto merito di Venere in trigono che sbloccherà la vostra vita sociale. In ambito lavorativo sarete ancora abbastanza competitivi da poter dire la vostra, anche in quelle mansioni più complesse. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale estremamente soddisfacente in questa giornata grazie al supporto della Luna e di Venere. Single oppure no, il vostro cuore batte per la vostra fiamma, e non vi lascerete sfuggire importanti occasioni romantiche. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Saturno vi metteranno nelle giuste condizioni per dare il giusto valore ai vostri progetti. Voto - 8️⃣