L'oroscopo del weekend del 20 e del 21 maggio 2023, in amore, sarà ottimo per i segni di terra. Il segno del Leone si trova nelle prime posizioni della classifica, mentre Pesci, Acquario e Ariete saranno in calo. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nel fine settimana.

L'oroscopo del weekend in amore: incontri per Toro

1° Toro: i nuovi incontri saranno una delle caratteristiche predominanti di questo fine settimana. Nella vostra storia d'amore si creeranno i presupposti per una condivisione sempre più solida e priva di qualunque gelosia.

La famiglia troverà un posto speciale nel vostro cuore, soprattutto nella giornata di domenica.

2° Capricorno: finalmente in questo weekend si respirerà un grande romanticismo misto ad una forte passionalità che, con il partner, potrebbe anche trovare degli interessanti punti d'intesa sul futuro.

3° Leone: respirerete un'atmosfera piena di amore e, al contempo, vi sentirete in pace con voi stessi e lontani dal frastuono quotidiano. Ritroverete una armonia che potrebbe essere ottimale anche nei rapporti d'amicizia. Avrete anche qualche sorpresa che non potrete rifiutare, secondo l'oroscopo.

4° Gemelli: la famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni nel corso di questo fine settimana, specialmente nella giornata di domenica, quando avrete occasione di fare anche qualche sorpresa preparata nel corso della giornata precedente.

Esperienze ottime per il Sagittario

5° Sagittario: il weekend che trascorrerete in famiglia potrebbe trasformarsi in una bella esperienza che potrebbe avere delle ripercussioni positive sull'intesa che avrete con le altre persone. Secondo l'oroscopo, potrete anche avvalervi di un incontro niente male che potrebbe fare al caso vostro.

6° Scorpione: tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento sarà la serie tv che dovete ancora finire e di una bella scorta di leccornie per godervi due serate in solitario. Nelle coppie, invece, ci sarà una bella stabilità che varrà molto di più rispetto ad un romanticismo fine a se stesso.

7° Vergine: essere comprensivi, come lo sarete nel weekend prossimo, potrebbe essere davvero molto gradito alle persone che vi circondano, ma di tanto in tanto dedicarsi a se stessi, regalandovi dei momenti di relax, potrebbe rivelarsi un'ulteriore spinta per accrescere la vostra autostima.

8° Bilancia: in questo momento non avrete voglia di impegnarvi, nonostante ci siano i presupposti. Preferirete fare qualcosa che possa in qualche modo farvi sentire in pace con voi stessi e con la famiglia, successivamente pensare a qualcos'altro.

Chiarimenti per il Cancro

9° Cancro: dovrete fare qualcosa per chiarirvi con la persona amata, mettendo fine a qualche incomprensione presente da un po' di tempo. Secondo l'oroscopo, avrete due pomeriggi pieni di iniziative ma, molti di questi impegni, non vedranno la presenza del partner.

10° Pesci: anche se questo weekend vi porterà fortuna sul piano delle amicizie, purtroppo non sempre queste si riveleranno durature o comunque sincere. Secondo l'oroscopo, sarà meglio riflettere su se stessi, dando una svolta ai diversi rapporti che sono presenti nella vostra vita.

11° Ariete: non ci sarà nulla di meglio per voi, in questo momento, che vivere un periodo di fine settimana lontano da tutto e da tutti. Fare una gita breve o semplicemente un po' di shopping potrebbe avere un effetto rigenerante per la vostra persona.

12° Acquario: essere single, in questo momento, è un desiderio realmente voluto. Se lo siete, in questo weekend, potrebbero esserci dei momenti di svago davvero originali, in cui potrebbero essere coinvolte le amicizie a cui tenete di più. Se avete un partner, invece, potrebbe presentarsi il rischio di incomprensioni e persino di una separazione, qualora il rapporto non funzioni da tempo.