L'oroscopo settimanale dal 29 maggio al 4 giugno è pronto a valutare la quarta e ultima settimana piena del mese in corso. Allora, ansiosi di sapere qual è il destino riservato dall'Astrologia settimanale al vostro simbolo astrale di nascita? Certo che si, per cui, senza tergiversare più di tanto passiamo tranquillamente a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno. A voi il piacere di scoprire come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni e, nel contempo, analizzare la classifica stelline settimanale applicata ad ognuno dei singoli segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Si prospetta un'ottima settimana in arrivo, un periodo in cui le stelle si intrecciano con grazia e armonia per offrirvi un orizzonte di possibilità straordinarie. Vi attendono momenti di ispirazione in cui potrete esprimere il vostro talento in modo unico. Sarà una fase in cui potrete coltivare relazioni significative e sincronizzarvi con le persone, creando legami autentici. Sul fronte lavorativo, sarete dotati di un'intuizione brillante e di una capacità innata di trovare soluzioni creative ai problemi che si presenteranno. Siate pronti a cogliere le opportunità che si materializzeranno, dimostrando la vostra abilità nel gestire le sfide con saggezza.

Dedicate anche del tempo alla cura di voi stessi, trovando spazi di tranquillità per mantenere l'armonia interiore. Questa settimana, la Bilancia sarà l'emblema dell'eleganza e della bellezza, irradiando una luce affascinante e magnetica in ogni ambito della vita.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 29 maggio (Luna in Bilancia);

lunedì 29 maggio (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno;

★★★★ venerdì 2 giugno;

★★★ sabato 3 giugno;

★★ domenica 4 giugno 2023.

♏ Scorpione: voto 9.

Un meraviglioso periodo in cui l'universo vi sorride, aprendo le porte verso straordinarie opportunità. Sarà un momento in cui potrete esprimere la vostra forza interiore in modo unico e affascinante. Le stelle vi doneranno una carica magnetica e una passione ardente che vi guideranno verso la realizzazione dei vostri obiettivi.

Sarete dotati di una saggezza insondabile e di una visione prospettica che vi permetteranno di prendere decisioni coraggiose e di superare ogni ostacolo con determinazione. Sul fronte delle relazioni, sarete avvolti da un'aura di magnetismo, attirando l'attenzione di coloro che vi circondano. Siate pronti ad aprirvi all'amore e all'intimità, lasciando che la passione e l'intensità guidino i vostri passi. Prendetevi anche cura del vostro benessere, dedicando del tempo alla riflessione e alla rigenerazione. Questo periodo vi offre l'opportunità di trasformarvi e di rinascere in una versione ancora più potente e consapevole di voi stessi. Siate pronti a vivere una fase straordinaria, in cui ogni sfida si trasforma in opportunità.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 1° giugno (Luna in Scorpione);

giovedì 1° giugno (Luna in Scorpione); ★★★★★ venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 31;

★★★ martedì 30 maggio 2023.

♐ Sagittario: voto 10. Settimana straordinariamente vincente, in cui raggiungerete la prestigiosa posizione al top. Le stelle vi sorrideranno, illuminando il vostro cammino e donandovi un'energia esplosiva e inarrestabile. Sarete dotati di un carisma magnetico e di una determinazione incrollabile che vi permetteranno di superare ogni ostacolo con audacia. La vostra intraprendenza sarà ammirata da tutti coloro che vi circondano, portando riconoscimento e successo in ambito personale e professionale.

Nelle relazioni, sarete avvolti da un'aura di avventura, attirando l'attenzione di persone stimolanti. Siate pronti a sperimentare nuove esperienze e ad abbracciare l'ignoto con coraggio. Dedicate anche tempo alla cura del vostro benessere, concedendovi momenti di sereno relax. Questa settimana sarà un trampolino di lancio verso grandi conquiste e realizzazioni. Affrontate ogni sfida con fiducia, sapendo che il successo è alla vostra portata. Siate i protagonisti della vostra straordinaria avventura: lasciate il segno, ovunque andiate!

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno sabato 3 giugno (Luna in Sagittario);

sabato 3 giugno (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 31 maggio, giovedì 1 e domenica 4 giugno;

★★★★ lunedì 29 e martedì 30 maggio, venerdì 2 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5.

Si prospetta un periodo dal cammino impervio, impegnativo soprattutto nel cuore della settimana. Sentirete la massima negatività nel corso di mercoledì, giovedì e venerdì, quando potrebbero presentarsi sfide insidiose. Tuttavia, la vostra tenacia sarà l'arma segreta per superare ogni difficoltà. Preparatevi a fronteggiare le avversità con determinazione, trovando soluzioni innovative e intelligenti. Ricordate che anche nei momenti più bui, ci sono lezioni preziose da imparare. Raccogliete ogni esperienza come un'opportunità di crescita e sviluppo personale. Non abbiate paura di chiedere supporto ai vostri cari, che saranno lì per voi con affetto e sostegno incondizionato. Prendetevi cura di voi stessi, dedicando del tempo al riposo e al benessere.

Trovate momenti di distrazione e di svago per alleggerire il peso delle responsabilità. Non scoraggiatevi di fronte alle sfide, ma affrontatele con fiducia. Ricordate: anche le nuvole più cupe prima o poi lasciano spazio a un cielo luminoso.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 29 maggio;

★★★★ martedì 30 maggio, sabato 3 e domenica 4 giugno;

★★★ mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno;

★★ giovedì 1° giugno.

♒ Acquario: voto 6. Per voi del segno, la settimana si profila abbastanza positiva, anche se caratterizzata da alti e bassi generalizzati. Sarà importante affrontare il periodo con una prospettiva creativa, trovando soluzioni fuori dagli schemi. Cercate di mantenere l'equilibrio di fronte alle situazioni impreviste, adattandovi con flessibilità alle circostanze mutevoli.

Siate aperti al cambiamento e pronti ad abbracciare nuove opportunità che potrebbero presentarsi lungo il percorso. Ascoltate altresì la voce dell'intuito. fidandovi del vostro istinto specie quando prenderete decisioni importanti. Non temete di esprimere la vostra individualità e di mostrare la vostra autenticità. Rimanete aperti al dialogo e alla condivisione di idee, poiché ciò potrebbe portare cambiamenti significativi. Prendetevi cura del benessere mentale ed emotivo, dedicando del tempo alle attività che più vi rilassano. Ricordatevi di coltivare le relazioni significative nella vostra vita, poiché il sostegno degli altri può essere un grande alleato. Continuate a perseguire i vostri obiettivi con determinazione, sapendo che ogni passo avanti è un successo personale.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 29, martedì 30;

★★★★ mercoledì 31 maggio, giovedì 1 e domenica 4 giugno;

★★★ venerdì 2 giugno;

★★ sabato 3 giugno 2023.

♓ Pesci: voto 6. La settimana si prospetta come un periodo sufficientemente positivo, sebbene attraversato da fasi un po' instabili. Sarete chiamati ad affrontare situazioni impreviste e a trovare soluzioni innovative per superare gli ostacoli. Rimarrete fedeli alla vostra indipendenza e originalità, distinguendovi dagli altri segni zodiacali. Siate aperti al cambiamento e pronti ad adattarvi alle circostanze mutevoli che potrebbero presentarsi lungo il percorso. Ascoltate il richiamo delle vostre intime intuizioni, affidandovi all'ispirazione: se necessario, prenderete pure decisioni importanti.

Non abbiate paura di mostrare la vostra autenticità nell'esprimere i vostri punti di vista. Sappiate che una comunicazione aperta e sincera è fondamentale per costruire relazioni significative o per ottenere supporto dagli altri. Prendetevi cura del vostro benessere fisico, concedendovi momenti di distensione. Continuate nel frattempo a perseguire i vostri obiettivi con determinazione, affrontando le sfide con ottimismo. Ricordate: ogni passo in avanti rappresenta un successo personale da celebrare.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: