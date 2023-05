L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 maggio prevede un forte Giove nel Toro che riempirà di idee ed entusiasmo il segno di terra, mentre Ariete avrà più energie da spendere nei propri progetti. Leone potrebbe essere fin troppo onesto, soprattutto nei confronti del partner, mentre Acquario potrebbe mostrare un po’ di gelosia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 maggio.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 maggio 2023 segno per segno

Ariete: non sarà una settimana così invitante dal punto di vista sentimentale.

Venere sarà ancora in cattivo aspetto. Anche la Luna sarà favorevole a tratti, rendendo ulteriormente complicato il rapporto con il partner. Nel lavoro avrete Marte in trigono dal segno del Leone, che vi darà le energie di cui avrete bisogno per portare avanti i vostri progetti. In ogni caso, meglio non pretendere troppo al momento. Voto - 6️⃣

Toro: sarà una settimana valida per voi secondo l'oroscopo. Riuscirete a mantenere buoni rapporti con il partner grazie a Venere e anche alla Luna, ma attenzione durante le giornate di giovedì e venerdì, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Nel lavoro Giove vi riempirà di idee ed entusiasmo, ma con Marte in quadratura meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solida in questa settimana. Godrete di un cielo tutto sommato sereno, valido per vivere bei momenti insieme alla vostra anima gemella. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno della Vergine. Nel lavoro sarà un periodo importante, dove dovrete dimostrare di essere capaci di gestire i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo eccellente per voi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il partner infonderà energia, sicurezza e amore nei vostri confronti. Il risultato sarà un rapporto davvero affiatato. Nel lavoro avrete un buon cielo dalla vostra parte e sarà importante saper gestire i vostri progetti e portarli in porto per poter progredire.

Voto - 9️⃣

Leone: potreste essere fin troppo onesti nei confronti delle persone che amate durante la prossima settimana. Secondo l'oroscopo, questo vostro atteggiamento potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Attenzione dunque a ciò che potreste dire o fare. Nel lavoro le opportunità non mancano. Starà a voi saperle cogliere. Voto - 7️⃣

Vergine: con Giove attivo dal segno amico del Toro, i vostri progetti professionali non saranno così male in questo periodo. Potreste essere chiamati a ricoprire un ruolo più prestigioso e dovrete dimostrare di essere la persona più adatta. In amore la Luna navigherà in buone posizioni e con Venere in sestile non mancheranno belle emozioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: non inizierà benissimo la settimana per voi nativi del segno a causa di Luna e Venere, entrambe in quadratura.

L'astro argenteo successivamente sarà in posizioni più invitanti, ciò nonostante non potrete comunque pretendere troppo dalla vostra relazione al momento. In ambito lavorativo avrete Marte a favore, che vi aiuterà a reagire bene, anche nei momenti di difficoltà. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso valida nel corso della prossima settimana, ma non esente da difetti. La Luna infatti sarà sfavorevole tra giovedì e venerdì e potrebbe essere motivo di qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella, che però dovreste riuscire a risolvere velocemente. In alto mare invece il settore professionale, complice questo cielo sfavorevole, che renderà difficile il vostro percorso di crescita professionale.

Voto - 7️⃣

Sagittario: questa settimana di maggio non sarà così male per la vostra vita sentimentale, anche se ci saranno alcuni bassi all'interno del vostro rapporto, soprattutto nel weekend, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine. Settore professionale nel complesso soddisfacente grazie al supporto di Marte, che vi darà abbastanza energie e voglia di fare da riuscire a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere non vi darà tregua dal segno del Cancro e sarà difficile cercare di ristabilire una relazione affiatata, soprattutto se non ammetterete le vostre responsabilità.

Molto bene invece il settore professionale. Giove e Mercurio in trigono vi aiuteranno a ottenere buoni risultati e fuggire momentaneamente dai vostri problemi privati. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale solamente discreta durante la prossima settimana. Fate attenzione soprattutto alla Luna nelle giornate di giovedì e venerdì, perché potrebbe mettere in mostra la vostra gelosia. Anche sul fronte professionale dovrete tenere gli occhi aperti e non correre troppi rischi considerato questo cielo contrario. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo cielo in ambito amoroso grazie a Venere in trigono. Anche la Luna vi darà una mano, tranne che nel fine settimana, quando sarà in opposizione dal segno della Vergine. Ottimo anche il settore professionale. Questo cielo vi permetterà di esprimere tutto il vostro potenziale, ottenendo risultati spesso positivi e incoraggianti. Voto - 8️⃣