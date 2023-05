Per tutti i segni zodiacali prende ufficialmente il via un nuovo mese, quello di giugno 2023. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro riguardo a giovedì 1 giugno 2023.

L'oroscopo del 1° giugno

Ariete: in amore i pianeti sono attivi e positivi, per questo motivo non dovete preoccuparvi, ci saranno da prossima settimana anche delle emozioni in più. Nel lavoro dovrete lottare per ottenere di più, siete in attesa comunque di conferme.

Toro: per i sentimenti - con diversi pianeti in aspetto critico - è meglio stare attenti adesso, potrebbe essere un periodo particolare.

Nel lavoro ci vuole un po' di cautela in più.

Gemelli: a livello sentimentale va molto meglio adesso, potrete trovare delle soluzioni e nuove conoscenze. Nel lavoro stelle favorevole per chi cerca nuove esperienze.

Cancro: in amore periodo di incontri e decisioni, ci sono dei progetti da portare avanti. A livello lavorativo un desiderio potrebbe realizzarsi in poco tempo, riuscirete a ottenere qualcosa in più.

Leone: a livello amoroso è un periodo favorevole per le coppie, inoltre Venere a breve entrerà nel segno e aiuterà. Nel lavoro c'è una buona capacità di azione, ci saranno però diverse cose da fare, per questo motivo momento di cambiamenti sostanziali.

Vergine: in amore è una giornata nel complesso favorevole, c'è una buona energia adesso.

Nel lavoro portate avanti i nuovi progetti, sarà possibile vincere una nuova sfida.

Bilancia: a livello amoroso è una giornata che porterà qualche emozione in più, grazie anche al buon transito di Venere, attenzione però: i pianeti chiedono massima concentrazione. Nel lavoro c'è da rinnovare un accordo, arriveranno ora delle belle proposte.

Scorpione: per i sentimenti questa giornata lascia un po' a desiderare, alcuni rapporti ora potranno vivere un problema. Nel lavoro c'è bisogno di tenere sotto controllo le spese spese economiche, non date spazio alle follie.

Sagittario: in amore questa giornata sarà buona per dare ordine a tutto quello che c'è da fare, il cielo porta passionalità.

Nel lavoro gli spostamenti saranno importanti, fate le proposte.

Capricorno: in amore Venere è ancora in opposizione, per questo motivo ci saranno delle tensioni da risolvere. Nel lavoro non sarà facile arrivare a fine giornata, fate tutto con calma.

Acquario: per i sentimenti se qualche persona sarà contro di voi non contradditela, questa sarà una giornata da prendere alla leggera. Nel lavoro tutte le novità che nascono adesso saranno importanti, sono possibili dei cambiamenti.

Pesci: in amore ci sono delle possibili incomprensioni che ora vanno superate, ma agite con calma altrimenti non mancheranno discussioni. Nel lavoro rimandate alla prossima settimana qualsiasi tipo di decisione.