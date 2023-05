Una nuova giornata prende il via e un nuovo fine settimana a grandi passi si avvicina per tutti i 12 i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo di venerdì 19 maggio 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore il fine settimana aiuterà a recuperare grazie anche a Marte in buona posizione. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, ma dovrete risolvere con calma una questione importante.

Toro: per i sentimenti la situazione astrologica volge a vostro favore, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo.

Nel lavoro mantenere la calma non sarà facile, questo anche a causa di Giove che vi rende più nervosi.

Gemelli: a livello amoroso la Luna entra nel segno e aiuterà a mettere a fuoco alcune scelte da prendere. I rapporti saranno comunque più intriganti. Nel lavoro portate avanti un progetto ma attenzione dal punto di vista economico.

Cancro: in amore è meglio non pensare troppo al passato, ci sarà la possibilità nelle prossime settimane di sviluppare un progetto di coppia. A livello lavorativo il nuovo transito di Giove darà spazio a qualche rassicurazione in più.

Leone: in amore la Luna dissonante potrebbe portare a delle tensioni, questo anche a causa di una maggiore stanchezza emotiva. Nel lavoro coloro che hanno delle attività in proprio dovranno rivedere alcune questioni.

Vergine: per i sentimenti è una giornata interessante con Giove favorevole, gli incontri che farete ora saranno importanti e in generale i rapporti sono favoriti. Nel lavoro qualche ritardo non mancherà, cercate accordi al più presto.

Previsioni e oroscopo del 19 maggio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, se ci sono state delle discussioni, ora andrebbero dimenticate, in particolare se vivete una bella storia.

Nel lavoro i problemi che nascono ora dipendono all'ambiente circostante, ma presto si potrà recuperare.

Scorpione: in amore è una giornata stancante a causa della Luna ancora in opposizione, qualche dubbio non mancherà. Nel lavoro vi sentite maggiormente stanchi, quindi fate attenzione da questo punto di vista.

Sagittario: a livello amoroso la situazione promette bene, vi sentite meno nervosi adesso e questo aiuterà nella vita di coppia.

A livello lavorativo potrebbe arrivare una buona risposta in vista del futuro.

Capricorno: per i sentimenti la Luna favorevole aiuta un'unione, gli incontri saranno speciali. Nel lavoro meglio lasciare quello che non vi interessa, un risveglio comunque arriverà.

Acquario: in amore la Luna dissonante potrebbe creare qualche dubbio e farvi sentire sottotono. Nel lavoro c'è la necessità di ritrovare maggiore stabilità, alcuni vorrebbero anche chiudere una collaborazione.

Pesci: in amore, se siete stati in pensiero per una persona, da adesso le cose andranno meglio e tutte le preoccupazioni si allontaneranno. Nel lavoro è un periodo migliore per fare i progetti in vista dei prossimi mesi, nei quali ci sarà una grande scelta per voi.