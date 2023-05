Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà in particolare la giornata di lunedì 29 maggio 2023 con le stelle e l'oroscopo per tutti i simboli, dall'Ariete ai Pesci, relativamente al lavoro e all'amore.

Oroscopo della prima sestina

Ariete: in amore nel pomeriggio la Luna potrà tornare in opposizione questo è possibile che porti a qualche fastidio; nel complesso c'è grande insofferenza. Nel lavoro fate le vostre proposte con più calma, forse state prendendo però tutto troppo di petto.

Toro: per i sentimenti la mattinata è migliore del pomeriggio e una situazione familiare potrà portare un momento di tensione.

Nel lavoro molti in questo periodo si sentono più attivi e hanno molta voglia di fare.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione, alcune amicizie potrebbero diventare più importanti. Nel lavoro alcuni sono alle prese con dei problemi che riguardano alcune questioni economiche, attenzione a Saturno dissonante che non aiuta nelle scelte.

Cancro: in amore c'è una grande voglia di fare, prestate attenzione alle persone che stanno accanto a voi. A livello lavorativo è difficile non pensare a qualcosa di nuovo con Giove favorevole.

Leone: sarà possibile recuperare buona energia positiva, le storie nate da poco sono interessati. Nel lavoro coloro che sono rimasti fermi di recente, da ora devono cercare di ripartire.

Vergine: a livello amoroso gli ultimi giorni di maggio sono importanti per superare alcune tensioni, c'è una buona capacità di azione. Nel lavoro qualche questione da risolvere non mancherà, ma tutto potrà essere superato.

Astrologia per la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le prossime giornate saranno importanti, lasciatevi andare a nuove sensazioni.

Nel lavoro siete in attesa di un recupero che parte da adesso.

Scorpione: in amore Venere favorevole aiuta i nuovi incontri, ora non volete fermarvi. Nel lavoro è momento migliore rispetto al passato per sfruttare delle nuove strategie.

Sagittario: in amore le persone che vivono una situazione difficile dovranno gestirla al meglio, i nuovi incontri invece saranno promettenti.

Nel lavoro ci sono delle situazioni da gestire con attenzione in particolare se ci sono state delle spese di troppo.

Capricorno: a livello amoroso non rinunciate a un incontro, le nuove relazioni potranno dare delle belle emozioni. Nel lavoro - grazie a Giove finalmente favorevole - un successo potrebbe arrivare.

Acquario: a livello sentimentale è meglio non tirare troppo la corda nella vita di coppia e fate attenzione alle parole. Nel lavoro sarà possibile recuperare stabilità, qualcosa comunque si muove a vostro favore.

Pesci: in amore è una giornata sottotono, le occasioni migliori arriveranno soltanto nei prossimi giorni. Nel lavoro gli incontri di questo periodo sono promettenti per ottenere un successo.