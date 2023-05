Arriva una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci relativamente alla giornata astrologica di martedì 9 maggio.

La prima sestina

Ariete: in amore arriveranno dei giorni stancanti, per questo motivo difficilmente ci sarà intesa con la persona amata. Nel lavoro se siete delle ricerca di qualcosa di nuovo periodo interessante.

Toro: per i sentimenti se c'è qualcosa su cui bisogna discutere meglio parlare adesso con la Luna che è in ottimo aspetto e porta a momenti interessanti.

Nel lavoro se vi hanno promesso qualcosa ora si potrà concretizzare.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle aiutano a ritrovare passionalità, visto che la Luna non è più opposta. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare rispetto al passato.

Cancro: in amore Luna in opposizione, sarà una giornata non esaltante in cui sarà comunque possibile vivere qualche esperienza in più. A livello lavorativo ora si potrà tornare a sperare in qualcosa di buono.

Leone: per i sentimenti situazione migliore, le prossime ore saranno importanti, c'è una buona carica di energia. Nel lavoro meglio accettare un compromesso, tutto potrebbe sembrare adesso comunque più difficile.

Vergine: a livello sentimentale la Luna in buon aspetto favorisce gli incontri e porta un momento interessante per fare delle scelte in vista del futuro.

Nel lavoro le situazioni che nascono ora portano un possibile rinnovamento.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore qualcosa da chiarire c'è, attenzione alle piccole dispute a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro va meglio il rispetto agli inizi del mese.

Scorpione: a livello sentimentale qualche tensione c'è stata, quindi è meglio farsi scivolare le cose addosso.

Alcune persone potranno essere contro di voi. Nel lavoro la giornata vede la Luna favorevole, intuizioni valide.

Sagittario: in amore le prossime giornate saranno interessanti visto che anche Venere non è più in opposizione, nasceranno nuove opportunità. Nel lavoro la situazione porta qualche ansia in più, affrontate al meglio un problema economico.

Capricorno: per i sentimenti sarà possibile superare una fase di disagio e affaticamento, possibili tensioni ad alcuni problemi. Nel lavoro in questi giorni una crescita arriverà, siete più consapevoli.

Acquario: a livello amoroso cercate di risolvere un problema nato nel passato, ma serve prudenza anche nelle risposte che darete. A livello lavorativo le sensazioni che provate in questo periodo sono positive.

Pesci: in amore in questi giorni diversi pianeti sono favorevoli, sfruttatele per gli incontri. Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte a buone scelte da fare, fidatevi del vostro istinto.