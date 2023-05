L'oroscopo del 12 maggio 2023 è pronto a dispensare consigli e raccomandazioni ai single di tutti i segni dello zodiaco. Per i cuori solitari del Leone arrivano tempi migliori. I single del Cancro non devono esagerare con la spavalderia, invece i nati in Ariete devono capire quale sia il percorso migliore da intraprendere per essere felici. Se siete curiosi di sapere quali progetti hanno in mente le stelle per voi, di seguito trovate le previsioni astrologiche di venerdì 12 maggio.

L'oroscopo dell'amore per i single, venerdì 12 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In contatto con le vostre emozioni, siete fortunati a essere così chiari sui vostri sentimenti e questo vi aiuta a decidere esattamente cosa fare. Se state cercando appuntamenti casuali o siete interessati a iniziare una relazione seria, fate la scelta giusta. Iniziate a pianificare il modo migliore per perseguire al meglio la vostra felicità.

Toro – Non volete più vivere nei vostri sogni e nei vostri ricordi, avete voglia di uscire, conoscere nuove persone e divertirvi. Siate aperti a tutte le nuove esperienze e piaceri che entrano nella vostra vita. Cedere a questi impulsi vi fa bene, anche se pensate di non aver trovato il vostro amore ideale, non potete sapere dove vi può portare questa nuova relazione.

Gemelli – Preparatevi affinché l’amore diventi permanente, non dovete fare molto per farvi notare. Il vostro segreto è essere semplicemente voi stessi, anche se a volte vi sentite un po’ insicuri. Ciò che conta è che voi siate preparati per ogni evenienza, è nei posti più inaspettati in cui può apparire il partner dei vostri sogni.

Cancro – Non appena arrivate sulla scena, scoprite che i rivali sembrano svanire dalla vista. Mantenere un approccio naturale vi aiuta ad attirare l’attenzione di molti ammiratori. Sfruttate al massimo la vostra desiderabilità e il vostro fascino, ma assicuratevi di non esagerare con la spavalderia, qualsiasi condotta esagerata può mandare all'aria i rapporti.

Previsioni zodiacali per i cuori solitari, giorno 12 maggio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Essendo messi alla prova, cercate di capire se le decisioni che avete preso riguardo alla vostra vita sentimentale siano quelle giuste. È molto probabile che gli altri vi facciano capire che avete commesso un errore. Questo è un buon momento per rivalutare la vostra situazione. Mantenete la calma, siate ottimisti riguardo al futuro e lasciate che gli eventi si svolgano, tempi migliori sono in arrivo.

Vergine – Non c’è motivo di sentirsi in apprensione. L’Oroscopo consiglia di aprire gli occhi e di apprezzare una miriade di opportunità a vostra disposizione. In qualsiasi situazione sociale, la sicurezza che dimostrate farà impressionare le persone che incontrate.

Le porte si aprono per voi e c’è poco da temere, quindi, sfruttate al massimo le opportunità che si presentano nella vostra vita.

Bilancia – Se desiderate l’amore e la sicurezza, non perseguiteli sempre con tale vigore. Non siate eccessivamente preoccupati se l’amore che desiderate non è sempre disponibile. Potete ottenere quello che volete prendendovi il vostro tempo. Una nuova prospettiva porta con sé la promessa di successo.

Scorpione – Con un atteggiamento scontroso e uno stato d’animo piuttosto arrogante, è improbabile che voi siate al meglio e se vi sentite in questo modo, dovete evitare appuntamenti o incontri con persone a cui tenete. Fortunatamente, il vostro umore cambia, siete di nuovo molto più umano, è molto più probabile che le circostanze che desiderate diventino realtà.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 12 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Un modo per alleviare lo stress è affrontare la vita in maniera più giocosa e cercare di rallegrare la vostra situazione, ma non aspettatevi di ricevere troppo credito per i vostri sforzi. Invece, qualunque cosa voi facciate viene scrutinato, le vostre motivazioni esaminate e vi ritrovate a dover difendere tutte le vostre azioni.

Capricorno – Siete delle persone pazienti e siete convinti di essere degli ottimi seduttori. Non lasciatevi trasportare troppo, non tutti restano impressionati da voi, anche se siete amichevoli. Siate selettivi con chi parlate, prendete nota delle reazioni che ricevete. Sfruttate la vostra intuizione, se la vostra intenzione è trovare un nuovo amore, avete successo.

Acquario – Siete sottoposti a un attento esame e reagite male alle critiche che potreste ricevere dalle persone a cui tenete di più. Gli scoppi emotivi vi portano a dire cose di cui poi vi pentirete. Probabilmente è meglio se provate a spostarvi da qualsiasi situazione di tensione in un luogo tranquillo dove potete riflettere sui vostri sentimenti.

Pesci – Trovate la vostra voce e non perdete questa opportunità, forse quella persona speciale che cercate, il partner dei vostri sogni, sta aspettando che voi rispondiate in modo positivo. Sembrano desiderosi di fare tutto il possibile per attirare la vostra attenzione e sono pronti a farsi vedere da voi, non permettete a un potenziale ammiratore di lasciarvi senza parole.