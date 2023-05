L'oroscopo di venerdì 26 maggio sotto il punto di vista lavorativo vedrà il segno dei Pesci in prima posizione per i successi lavorativi, mentre la Bilancia potrebbe non impegnarsi troppo.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica per quanto riguarda il lavoro di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 26 maggio sul lavoro: classifica dei primi sei segni

1° Pesci: sul lavoro stai ingranando in maniera magistrale, ti manca solamente l'ultimo step e poi potrai dire di aver ottenuto un successo importante nella tua professione. Bravo, vai avanti così.

2° Capricorno: l'aspetto professionale ti porterà dei vantaggi, risulterai particolarmente apprezzato e non solamente dai tuoi superiori, Qualche collega scettico sta lentamente cambiando idea su di te, bella rivincita no?.

3° Ariete: le tue tante conoscenze potrebbero indirizzare in maniera determinante e importante la tua carriera professionale. Sfruttale a dovere e cerca di far comprendere che non deluderai mai le loro aspettative.

4° Scorpione: in molti potrebbero rivolgersi a te per alcuni consigli lavorativi, aiutali a capire quale può essere la scelta migliore ma resta sempre vigile sui tuoi interessi. Ricordati che prevenire è sempre meglio che curare.

5° Vergine: potresti ricevere una buona offerta professionale, non tentennare e accetta anche se non sei del tutto convinto.

Ovviamente fallo solo se sei in cerca di nuovi stimoli e non ti trovi troppo bene nella situazione attuale.

6° Gemelli: cerca di mettere da parte un bel gruzzoletto ma poi non farti pregare e concediti una vacanza all'insegna del divertimento e del relax. Il lavoro deve essere esclusivamente un mezzo non il fine ultimo.

Predizioni astrologiche del 26 maggio dal punto di vista professionale: le restanti posizioni

7° Bilancia: hai deciso di non impegnarti troppo e questo non è una buona cosa per gli affari, cerca di mettere più mordente in quello che fai oppure le cose potrebbero non volgere la meglio, per usare un eufemismo.

8° Cancro: rimettiti in carreggiata e diventa di nuovo un fattore determinante in ambito professionale, lo apprezzeranno tutti sia quelli che ti stimano particolarmente che i tuoi detrattori.

9° Toro: non sarai molto soddisfatto del tuo ambiente lavorativo, anche se non ci sono motivi particolari per cui hai da tempo assunto questo atteggiamento. Provaci fino in fondo e dimostra a tutti cosa realmente sai fare.

10° Sagittario: non stai ottenendo i risultati sperati in ambito professionale, non demordere e non pensare che le cose si ottengono con un batter di ciglia. Persevera e un'opportunità potresti ancora averla.

11° Leone: non dedicarti esclusivamente al lavoro, devi pensare anche al tuo benessere fisico e mentale. Lascia da parte per un istante la tua professione e fatti una bella passeggiata nella natura.

12° Acquario: stai cercando una sicurezza maggiore sul lavoro, al momento accontentati di quello che hai ma stai sempre con le antenne dritte, qualcosa di migliore potrebbe essere all'orizzonte.