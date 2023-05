L'oroscopo di martedì 23 maggio aiuta tutti i segni zodiacali a capire in che modo agiranno le stelle su questa giornata. Ci sarà un po' di insoddisfazione per i Gemelli, mentre i Pesci continueranno il loro periodo romantico.

Oroscopo di martedì 23 maggio: decisioni in arrivo per il Cancro

Ariete: in amore ci sarà un'aria nuova e più rilassata che permetterà di recuperare alla grande la vita di coppia. Il lavoro, invece, avrà alcuni piccoli problemi da risolvere ma con la vostra intelligenza tutto tornerà al suo posto.

Toro: potrebbe arrivare una bella sorpresa in amore, un incontro che vi emozionerà come non accadeva da tempo.

In campo lavorativo sarete piuttosto nervosi perché dovrete far fronte a diversi impegni.

Gemelli: vi sentirete insoddisfatti, ma se prima non capite cose desiderate sarà dura correre verso la meta. Non andrà meglio con i colleghi, perché le differenti vedute porteranno a qualche discussione.

Cancro: la vita di coppia procederà senza intoppi e se siete single starete comunque bene in compagnia degli amici. Potrebbero esserci delle decisioni importanti da prendere in campo lavorativo e bisognerà rifletterci.

Oroscopo del giorno: chiarimenti per la Vergine

Leone: dopo giorni di turbolenze, in amore tornerà il sereno e cambierà anche il vostro modo di affrontare le cose. Ci sarà molta più calma e fiducia in voi e questo porterà risultati positivi anche nel lavoro.

Vergine: se ci sono delle cose lasciate in sospeso con in partner, non attendete oltre se non volete peggiorare la situazione. Al lavoro è arrivato il momento di organizzarvi con i colleghi e dare il meglio.

Bilancia: in famiglia arriveranno delle incomprensioni che sarà meglio chiarire al più presto. Il nervosismo potrebbe farsi sentire anche sul posto di lavoro e il consiglio delle stelle è usare tutta la vostra prudenza.

Scorpione: sono stati giorni difficili per voi, troppo sospettosi nei confronti del partner, ma è arrivato il momento di rimediare. In campo professionale il pericolo non è ancora passato e quindi procedete con cautela.

Amore alle stelle per Acquario e Pesci

Sagittario: potrebbe arrivare il momento di prendere una decisione in amore, ma sarete confusi tra due persone.

Al lavoro procedete per la vostra strada senza dare peso agli altri e ai loro giudizi.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia un periodo positivo da sfruttare al meglio per darsi da fare in amore. Saranno in arrivo delle proposte professionali, ma prima di prendere una decisione pensateci bene.

Acquario: non ci saranno ostacoli in amore e questa sarà la giornata ideale per godersi la compagnia del partner. I cambiamenti che cercate al lavoro stentano ad arrivare, dovrete avere ancora pazienza.

Pesci: il romanticismo delizierà questo martedì di maggio e la persona amata apprezzerà molto i vostri pensieri. Al lavoro ci saranno nuove sfide che accetterete molto volentieri perché era quello che desideravate.