L'oroscopo di venerdì 12 maggio spiega in che modo i movimenti delle stelle influenzeranno tutti i segni zodiacali in questa giornata. Ottime opportunità al lavoro per Toro, Sagittario e Pesci. Qualche problema da risolvere per Bilancia e Acquario.

Oroscopo di venerdì 12 maggio: Gemelli fortunati

Ariete: vi farete coinvolgere da alcuni discorsi rischiando di compromettere i rapporti con un collega. Avrete le energie necessarie per affrontare al meglio gli impegni di lavoro, mentre in amore potrebbero sorgere delle piccole incomprensioni.

Toro: dal punto di vista professionale le cose inizieranno a migliorare grazie a una maggiore capacità di organizzare gli impegni.

In coppia, invece, persisterà una certa distanza ma vi basterà essere sinceri e fare il primo passo per risolvere tutto.

Gemelli: le stelle saranno dalla vostra parte e saranno d'aiuto. Grazie all'intuito riuscirete a uscire da situazioni ingarbugliate e la strada non può che essere in discesa. Gli amici contano su di voi e vi vogliono molto bene.

Cancro: qualche problema al lavoro vi darà da pensare, ma voi che avete sempre agito con impegno non avrete nulla da temere. I meriti che vi spettano arriveranno presto, ma dovete avere ancora un po' di pazienza.

Oroscopo del giorno: Vergine passionale

Leone: in amore ci sarà bisogno di piccoli compromessi, ma ne varrà la pena. Riceverete con gli interessi tutto quello che avete dato.

Al lavoro ci potrebbe essere qualche collega invidioso pronto a mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine: le cose da fare saranno molte e sentirete il bisogno di chiedere aiuto a qualcuno. Il weekend si avvicina, quindi si tratta di fare ancora un piccolo sforzo prima di dedicarvi soltanto a rilassarvi. In amore non saprete dire di no.

Bilancia: non avrete la volontà, ma saprete di dover portare a termine degli impegni molto importanti. Le cose andranno meglio di come immaginavate, ma sarà necessario anche dare il vostro contributo affinché accadano.

Scorpione: sarà una giornata particolare per voi che siete sempre abituati a dire la vostra senza farvi troppi problemi.

In questo venerdì l'insicurezza prenderà il sopravvento e bloccherà non poco la vostra capacità comunicativa.

Capricorno impegnato nel lavoro, Pesci annoiati

Sagittario: il vostro impegno sul lavoro sarà ripagato, anche se a volte non ci credete. La strada giusta da seguire è quella che avrete intrapreso, continuate con fiducia. Fate attenzione a qualche conoscente che potrebbe fingersi amico.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che i sentimenti avranno la priorità per voi e rischierete di trascurare troppo il lavoro. Le due cose non sono inconciliabili, bisognerà solo impegnarsi per trovare il giusto equilibrio.

Acquario: avrete il favore delle stelle per la vita di coppia e i nuovi incontri.

L'energia sarà un po' in calo per gli impegni di lavoro, ma non c'è motivo di preoccuparsi. Avrete modo di recuperare al meglio durante il weekend.

Pesci: la strada verso il successo è in discesa e l'impegno che avete messo fino a questo momento vi sarà riconosciuto. In coppia la noia potrebbe prendere il sopravvento, prendete un'iniziativa carina per la serata.