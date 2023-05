L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 maggio è in grado di prevedere in che modo gli astri riusciranno ad influenzare le varie giornate che si paleseranno di fronte ai segni zodiacali. Per coloro nati sotto al segno dell'Ariete si prospettano novità interessanti sotto vari punti di vista, mentre i nativi dei Pesci potrebbero ritrovarsi costretti a fronteggiare una quasi insolita agitazione. Il Sagittario, dal canto suo, potrebbe non essere in grado di affrontare nel migliore dei modi la settimana. Situazione diversa, invece, per il segno del Cancro: ottimale e positivo su più fronti.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - con un Mercurio propenso ad elargire positivamente il proprio favore, i nati dell'Ariete avranno finalmente la possibilità di giostrare al meglio i propri impegni e le varie giornate. Chi ha intenzione di cambiare lavoro farebbe bene a muoversi il prima possibile, vagliando quelle che sono le varie offerte. In ambito sentimentale, tralasciando i nuovi incontri, potrebbe essere necessario creare situazioni stimolanti per riuscire a riaccendere la fiamma dell'eros.

Toro - secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana del mese di maggio si rivelerà interessante sotto vari aspetti. Dopo giorni di riflessione e ripensamenti, i nati del Toro avranno finalmente la possibilità di trascorrere bei momenti in compagnia delle persone amate, raccogliendo i frutti dei propri sacrifici e riuscendo a programmare in maniera efficiente e minuziosa il proprio futuro.

Anche in amore potrebbero nascere situazioni travolgenti.

Gemelli - chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrebbe ritrovarsi immerso in un periodo non proprio positivo. Qualche battibecco in ambito lavorativo potrebbe portare alla nascita di situazioni difficili da gestire e che potrebbero richiedere l'intervento di menti più esperti.

In amore è consigliabile cercare di stare alla larga dalle storie complicate ed ingarbugliate. Meglio ricercare la chiarezza e la semplicità.

Cancro - l'oroscopo della seconda settimana del mese di maggio prevede l'arrivo di giornate interessanti anche per il segno del Cancro. Nuove proposte potrebbero farsi strada nei prossimi giorni, richiedendo attenzione ed analisi e fornendo tutte le indicazioni necessarie per cimentarsi in un nuovo cammino.

Gestire le nuove situazioni ed i nuovi impegni potrebbe non essere semplici, ma grazie alla vicinanza del partner si riuscirà a venirne fuori senza troppi problemi.

Leone - agli occhi del Leone si mostreranno varie opportunità che dovranno essere vagliate attentamente e colte nel minor tempo possibile. Chi si trova in un'età superiore ai 20 anni dovrà affrettarsi a prendere una decisione poiché questo è il periodo migliore per gettare fondamenta solide e stabili per il futuro. Questo sembra essere il periodo migliore per cimentarsi in qualcosa di nuovo purché si ponderino attentamente le proprie mosse.

Vergine - le prime giornate di questa nuova settimana risulteranno per la maggior parte pesanti e difficili da gestire, motivo per cui bisognerà attendere il sopraggiungere di mercoledì per essere in grado di sfruttare al meglio le influenze positive degli astri ed organizzare, secondo quanto previsto dall'oroscopo, il proprio futuro nel migliore dei modi.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la seconda settimana del mese inizierà nel migliore dei modi, con gli astri che assumeranno una posizione favorevole in grado di offrire posizioni vantaggiose a coloro nati sotto al segno della Bilancia. L'idea di qualche cambiamento potrebbe turbare la stabilità emotiva, la vicinanza del partner e delle persone amate riuscirà a portare maggiore gioia nelle varie giornate.

Scorpione - le previsioni dell'oroscopo portano alla luce una situazione particolare e leggermente ingarbugliata che potrebbe mandare in confusione. Alcuni astri elargiranno positivamente il proprio favore mentre altri cercheranno di mettere il bastone fra le ruote in ogni situazione.

L'importante, specialmente per riuscire a venire fuori dalle varie situazioni, è mantenere la calma il più possibile.

Sagittario - i nati del Sagittario potrebbero non essere in grado di trascorrere momenti completamente sereni. Ci saranno giornate in cui la grinta prenderà il sopravvento e permetterà di utilizzare al meglio le proprie energie, mentre altri giorni risulteranno sottotono. Organizzarsi per l'estate aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi le situazioni che si paleseranno lungo il cammino.

Capricorno -l'oroscopo della nuova settimana del mese prevede il sopraggiungere di situazioni tanto importanti quanto difficilmente gestibili. Riuscire a venire fuori da una discussione non sarà semplice e potrebbe richiedere un impiego maggiore di energie fisiche e mentali.

Attenzione a non tirare troppo la corda con il partner.

Acquario - non sarà prorpi un inizio di settimana gioioso ed energico. La stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire già dal lunedì e portare un po' di monotonia. Con un po' di fortuna si può sperare in un futuro migliore, specialmente se si ha accanto la persona giusta. Riuscire a gestire gli impegni non sarà semplice.

Pesci - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno dei Pesci potrebbe ritrovarsi costretto a fare i conti con i propri pensieri. Mantenere la calma non sarà semplice, ma si rivelerà utile per riuscire a tirarsi fuori dalle varie situazioni, specialmente da quelle più spigolose. In amore potrebbe non essere semplice, soprattutto a causa degli impegni lavorativi. Questo è il momento migliore per prendere una decisione.