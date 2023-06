L'oroscopo del 1° e 2 luglio ci delucida sull'aspetto sentimentale di coppia di coloro che appartengono ai dodici segni dello zodiaco. Lo Scorpione dovrebbe ravvivare la propria passione, mentre la Bilancia dovrebbe dare maggiori certezze al partner. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica del 1° e 2 luglio per i primi sei segni

Ariete: avrete parecchia energia da dedicare al rapporto di coppia e sarete particolarmente romantici per la gioia del vostro partner. L'occasione è ghiotta non fatevela scappare.

Toro: non fatevi sfuggire l'opportunità di trascorrere del tempo in maniera serena con la vostra dolce metà, sarà importante per rinforzare il vostro legame. Se mirate a qualcosa di duraturo cercate di rigare dritti.

Gemelli: una chiacchierata chiarificatrice potrebbe portare a una svolta nella vostra relazione di coppia e soprattutto il sabato sarà importante per raggiungere il vostro obiettivo.

Cancro: potreste aver bisogno di maggiori rassicurazioni per procedere più spediti nella vostra relazione sentimentale, siate cauti ma allo stesso tempo non mostrate troppa freddezza.

Leone: il fine settimana potrebbe essere propizio per rendere più solida la vostra relazione di coppia, non andate a cercare situazioni particolare e trascorrete il weekend in armonia con la persona amata.

Vergine: siate maggiormente aperti al dialogo con la vostra dolce metà, tenere il muso o non affrontare alcuni argomenti spinosi non porterà da nessuna parte. La chiarezza sarà la vostra arma vincente.

Le previsioni zodiacali del 1° e 2 luglio: la seconda sestina

Bilancia: non date nulla per scontato, il vostro partner ha bisogno di certezze e di un supporto valido accanto.

A volte tendete a disinteressarvi di alcuni aspetti importanti, dimostrate di esserci sempre.

Scorpione: la passione potrebbe essersi un pochino spenta, provate a ravvivarla con attività fuori dal comune da fare in coppia. Ci vuole una scintilla e tutto tornerà come prima, anzi addirittura meglio.

Sagittario: si potrebbero verificare delle scelte importanti, la sintonia sembrerebbe essersi persa e potreste non avere più voglia di lottare per il vostro amore.

Non mollate e provateci fino alla fine.

Capricorno: dimostrate alla persona amata di avere assoluta fiducia in lei e di credere nel futuro del vostro amore, sarà fondamentale per passare allo step successivo e a coronare il vostro sogno sentimentale.

Acquario: condividete le vostre idee con il partner, avrete un punto di vista diverso da parte di una persona che tiene particolarmente a voi. Non chiudetevi in voi stessi e cercate di socializzare maggiormente.

Pesci: sarà il fine settimana giusto per esternare tutti i vostri sentimenti alla persona amata, non tralasciate nessun particolare e fatela sentire importante come la prima volta.