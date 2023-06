Secondo l’oroscopo del 5 giugno 2023, per i nativi dei Gemelli questa è la giornata ideale per fare chiarezza con il partner d’amore. Gli individui che appartengono al segno della Bilancia devono fare attenzione ai pettegolezzi, mentre i nati in Sagittario devono sistemare gli affari di cuore. Per sapere che tipo di giornata vi attende dal punto di vista dell’amore, di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate al giorno 5 giugno e le pagelle segno per segno.

La giornata di lunedì 5 giugno secondo l'oroscopo dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Dopo un periodo incerto avete bisogno di buone notizie. Meno nervosismo, meno stress, meno preoccupazioni nella coppia. Gli amori che sbocciano in questo momento saranno duraturi. Voto: 7

Toro – Secondo l'Oroscopo dell'amore, questo è un periodo piacevole da dedicare alla famiglia e al partner. Approfittate di queste stelle per parlare con le persone che vi stanno accanto e lasciate alle spalle tutto ciò che non vi soddisfa più. La passione sarà più alta che mai. Voto: 7,5

Gemelli – Se ultimamente ci sono stati degli scontri con la vostra dolce metà, questa giornata permette di fare chiarezza e di risolvere la maggior parte dei problemi.

Ci sono cambiamenti importanti in arrivo. Grazie alla vostra grinta riuscirete a imporvi senza problemi su chi, in un modo o nell’altro, contrasta i vostri progetti. I nati in Gemelli stanchi della propria relazione romantica potrebbero trovare di meglio altrove. Voto: 7

Cancro – La giornata potrebbe iniziare con qualche brontolio verso chi vi sta accanto.

Con il passare delle ore ci saranno piccoli segnali di pacificazione. La vostra situazione affettiva diventerà più scorrevole. Spazio al sorriso e lasciate affiorare fascino e ottimismo. Voto: 7

Previsioni amorose, lunedì 5 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se in amore siete stati tolleranti, adesso le cose potrebbero cambiare, insomma, c’è aria di burrasca.

L’impulsività potrebbe creare qualche dramma, datevi una calmata e cercate di essere meno arroganti del solito e non fate sempre di testa vostra. Voto: 5

Vergine – Buonumore e gioia di vivere in aumento. Vi attende un periodo all’insegna della spensieratezza, approfittate per parlare chiaro con il vostro partner. Alcune coppie sono pronte per un passo importante, come una convivenza, un matrimonio o un figlio. Voto: 8

Bilancia – Massima attenzione con la vostra dolce metà, c’è il pericolo di inciampare in qualche equivoco. Se dovete chiarire qualcosa, l'oroscopo consiglia di farlo con un abbraccio, il messaggio arriverà a destinazione in maniera chiara e forte. Attenzione, però, ai pettegolezzi, potrebbero infastidire e rovinare la giornata.

Voto: 6,5

Scorpione – Nuove amicizie simpaticissime in arrivo. Vi aspettano belle sorprese, perciò scacciate via ricordi tristi e malinconici. Le coppie innamorate finalmente raggiungeranno i loro obiettivi. Allontanate dalla vostra vita di coppia le persone gelose e doppiogiochiste. Voto: 7,5

L'amore secondo l'oroscopo di lunedì 5 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Munitevi di tanta pazienza e state alla larga da nervosismo e impulsività. Le vostre emozioni potrebbero essere confuse. Mettete ordine nel vostro cuore, il rischio è di prendere decisioni che in seguito potreste pentirvene amaramente. Voto: 5

Capricorno – Sarete completamente presi dai vostri compiti di lavoro, impegni di famiglia, quindi, l’amore verrà messo in panchina.

Per il vostro partner non sarà un problema, perché vi capisce e vi aiuta ad alleggerire anche i vostri compiti di casa. Non fate diventare il vostro rapporto troppo abitudinario, coltivatelo con fantasia e tanto amore. Voto: 6,5

Acquario – Secondo l'oroscopo dell'amore, avete tanta voglia di divertirvi e di regalarvi qualche gioia in più. Se convivete, non lasciate spazio alle discussioni, soprattutto economiche. Se cercate ancora il grande amore, quando arriverà, lo capirete al primo sguardo. Voto: 7

Pesci – Non apritevi troppo e non rivelate le vostre intenzioni amorose e sentimentali a chi non vi conosce bene. Buttate fuori dalla vostra vita le persone invidiose e distruttive. Attenzione nel rapporto di coppia, sarà difficile non litigare con il partner. Non esasperate la situazione. Voto: 6