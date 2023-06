Le previsioni dell'oroscopo del 16 giugno invitano i Capricorno ad aprirsi un po' di più. I Toro, invece, farebbero bene ad essere meno polemici, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: siete un po' giù di corda. Il modo migliore per superare i momenti "no" è pensare alle cose positive raggiunte fino a questo momento e circondarsi solo di persone a cui realmente si tiene.

11° Pesci: l'Oroscopo del 16 giugno vi invita ad essere parsimoniosi e attenti alle spese impreviste. In questo periodo potrebbero esserci degli imprevisti, quindi, prestate attenzione.

10° Toro: le stelle vi invitano ad essere un po' più attenti e meno polemici. Soprattutto in amore è necessario prestare attenzione a quelli che sono i bisogni delle persone care.

9° Acquario: l'inizio giornata potrebbe essere un po' turbolento, ma nulla che non possa risolversi con un po' di dialogo. In amore dovete essere meno esuberanti e prestare attenzione a quello che dite.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: in amore c'è un po' di scompiglio. Chi ha avuto delle discussioni di recente, farebbe bene a mollare un po' l'osso. Certe volte bisogna fare un passo indietro per farne altri in avanti.

7° Vergine: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 giugno, i nati sotto questo segno farebbero bene ad essere propositivi.

Il periodo è favorevole, ma non dovete lasciarvi abbattere dagli imprevisti.

6° Sagittario: cercate di tenere duro ancora per un po', poi vedrete che ci sarà un miglioramento, soprattutto dal punto di vista dei vostri pensieri e delle vostre idee. Starete in pace con voi stessi.

5° Gemelli: il vostro unico obiettivo, al momento, sembra essere quello di emergere e di dimostrare a tutti che anche voi valete.

Continuate su questa strada e siate fiduciosi.

Oroscopo segni fortunati del 16 giugno

4° in classifica Capricorno: malgrado la stanchezza, oggi vi sentirete parecchio soddisfatti del lavoro svolto. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di esporvi aprendo il vostro cuore.

3° Ariete: ci sono momenti nella vita in cui l'unica cosa da fare è prendere in mano le situazioni e affrontarle a testa alta.

Vedrete che in questo modo farete venire al pettine tutti i nodi e li risolverete.

2° Cancro: se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, non ci badate e seguite di più il vostro istinto. Mai come in questo periodo vedrete che si rivelerà davvero infallibile.

1° Leone: giornata molto favorevole secondo l'oroscopo del 16 giugno. Non amate le frasi di circostanza, pertanto, solitamente preferite andare dritti al punto. In amore ci vuole coraggio.