L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° luglio. In primo piano, le predizioni astrologiche di sabato, in esclusiva per i segni della seconda metà dello zodiaco. Concentriamo dunque l'attenzione focalizzandoci su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di scoprire chi, tra i segni appena citati, godrà di maggior fortuna nella giornata di inizio weekend?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata del 1° luglio si prospetta poco impegnativa, ma potrebbero emergere le solite difficoltà. Tuttavia, in alcuni casi, questo periodo potrebbe offrire spunti interessanti che porteranno soddisfazioni inaspettate. Nell'amore, troverete nel vostro partner l'ideale compagnia per distanziarvi dai problemi che la vita e il lavoro continuamente vi presentano. Ciò che farà la differenza sarà sicuramente la persona che si trova al vostro fianco e nel vostro cuore: vi sorprenderà con una grande dimostrazione d'affetto che vi lascerà senza parole. Per i single, mantenete un atteggiamento positivo di fronte all'imprevisto e non perdete mai l'entusiasmo.

Potrebbero arrivare simpatiche novità per quei cuori solitari che hanno lasciato una piccola apertura nel loro cuore sofferente. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo giornaliero suggerisce che alcuni di voi dovranno dirottare la loro attenzione e i loro interessi su altre aree operative.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di inizio weekend si preannuncia vivace e dinamica, talvolta addirittura straordinariamente fortunata, ottenendo una valutazione a cinque stelle in queste previsioni (attenzione all'invidia!).

Nell'amore, le coppie trascorreranno del tempo a rilassarsi, il che si rivelerà come una delle attività più gratificanti da fare insieme alla persona amata. Il dolce far niente avrà il potere di rafforzare e avvicinare più di quanto si possa immaginare, rendendo questa giornata davvero speciale. Per i single, le stelle predicono un nuovo amore in arrivo: potrebbe sbocciare molto presto grazie all'aiuto decisivo di Venere, che vi aiuterà a superare le recenti delusioni (anche quelle significative).

Preparatevi ad affrontare ogni situazione con tenacia e passione. Sul fronte lavorativo, il vostro cielo sarà illuminato da astri favorevoli, a partire da Mercurio e Venere. Entrambi gli astri citati saranno dalla vostra parte: muovetevi con calma, valutate le scelte da prendere e le prospettive future senza sentirvi stressati.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 1° luglio prospetta un sabato vincente, fin dall'inizio. L'amicizia sarà al centro dell'attenzione, ma anche la famiglia e il lavoro potranno beneficiare di questa fase, molto positiva. L'Astrologia del giorno, quindi, consiglia di aggiungere un tocco di romanticismo in più nelle relazioni amorose: uno sguardo o un piccolo gesto di avvicinamento verso il partner saranno in grado di diffondere una sensazione di gioia reciproca per l'intera giornata.

Preparatevi a godere della piacevole compagnia delle persone che amate. Per i single, gli amori che sbocceranno in questo prossimo periodo avranno sicuramente un'aura poetica. Con la giusta determinazione, potrete prendere decisioni importanti per il vostro futuro sentimentale. Sul fronte lavorativo, le questioni finanziarie prenderanno una svolta positiva. Le vostre menti sono ricche di idee e avete anche progetti pronti per essere messi in pratica: non esitate a farlo.

Oroscopo e stelle del 1° luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata iniziale del mese di luglio, nonché del relativo weekend, si profila parzialmente positiva, anche se a tratti un po' instabile; è comprensibile, considerando l'attuale configurazione astrale.

La giornata in particolare promette buone opportunità in amore: quasi tutte le vostre aspettative nella sfera affettiva potranno essere facilmente soddisfatte. Se siete in coppia, troverete sempre un sostegno favorevole, a condizione di non imporvi e di concedere spazio al partner. Se avete una relazione funzionante, questa giornata vi regalerà momenti di grande tenerezza. Per i single, è importante impegnarsi nel risolvere eventuali complicazioni sentimentali: le difficoltà che avete affrontato recentemente presto svaniranno. La Luna, che nelle prossime ore entrerà in Acquario (un segno d'Aria come il vostro), vi supporterà in modo significativo verso una giornata molto produttiva. Le previsioni per la giornata riguardo al lavoro suggeriscono una significativa rivisitazione dell'organizzazione dell'area lavorativa.

È consigliabile dedicarsi all'ordine, alla pulizia e alla classificazione degli strumenti utilizzati: evitate di improvvisare.

Acquario: ★★★. Le previsioni per la giornata, riguardo l'umore, indicano che potreste non trovarvi al massimo in questo primo giorno di luglio, poiché una piccola contrarietà potrebbe suscitare rabbia. Tuttavia, è consigliabile moderare la suscettibilità per evitare incomprensioni con il partner o i familiari. Secondo l'oroscopo, per ciò che concerne l'amore, è importante ridurre la diffidenza ed evitare atteggiamenti bruschi nei confronti della persona amata, senza attribuire sempre le vostre insicurezze alle influenze astrali. In alcuni casi, potreste sperimentare ostacoli tra il partner e la carriera, rendendo difficile trovare un equilibrio.

Per quanto riguarda i single, la posizione conflittuale di Venere potrebbe limitare l'energia dedicata alla ricerca di nuove amicizie. Tuttavia, speriamo che le cose si risolvano positivamente! Purtroppo, si prevedono anche notizie poco favorevoli sul fronte lavorativo, con una novità che potrebbe non essere troppo positiva. Potrebbe essere un aumento delle ore lavorative senza corrispondente aumento dello stipendio? Probabile, l'importante è non demoralizzarsi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 1° luglio, prospetta un periodo abbastanza positivo, con situazioni che si chiariranno e rapporti che si approfondiranno, portando finalmente un po' di serenità. Tuttavia, è importante prestare attenzione anche alle questioni economiche rimaste irrisolte.

In amore, se sorgessero piccoli problemi all'interno della coppia, sarebbe meglio affrontarli immediatamente anziché tacere, onde evitare che diventino ostacoli insormontabili. Per i single, l'amore tornerà protagonista, più bello e intenso che mai, anche per coloro che hanno vissuto una recente storia con una chiusura negativa. Il consiglio è di cercare un punto di incontro, una via di mezzo che concili ambizioni e possibilità. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo indica la necessità di affrontare eventuali difficoltà con un atteggiamento positivo. Rallegratevi, sapendo che sta per arrivare una fase positiva, anche se potrebbe comportare piccoli cambiamenti un po' difficili da accettare.