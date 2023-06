Le previsioni dell'oroscopo del 2 luglio invitano i Toro ad essere attenti in quanto sono previsti alti e bassi. I Capricorno, invece, devono approfittare di questo momento favorevole.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: attenti a qualche piccola incomprensione in ambito sentimentale. Cercate di non essere troppo polemici e andate dritti al sodo se ci tenete a risolvere una faccenda in sospeso.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 2 luglio esortano i nati sotto questo segno a prendere una posizione. Continuare ad andare come tira il vento non è una scelta sensata, quindi, attenzione.

10° Toro: in amore ci sono degli alti e bassi che fareste bene a valutare. Non lasciate correre tutto ma cercate di soffermarvi sulle situazioni. Le stelle vi invitano ad essere audaci.

9° Bilancia: ci sono alti e bassi dal punto di vista professionale. Siete poco concentrati e molto distratti, quindi, sarebbe opportuno prestare un po' di attenzione in più. Buon momento per i nuovi incontri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: alti e bassi in amore, ma dopotutto il bello è anche questo. Un rapporto troppo piatto potrebbe finire per annoiarvi. I nati sotto questo segno hanno bisogno di sentire un po' il brivido.

7° Sagittario: aprite gli occhi e allargate la mente.

Non siate troppo titubanti su alcune decisioni da prendere, ma seguite il vostro cuore. Le stelle vi invitano ad essere pronti a nuove avventure.

6° Vergine: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 luglio, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più attenti a quello che fanno o dicono. C'è il rischio di dire cose che non si pensano realmente.

5° Ariete: mettetevi in gioco e non abbiate paura di mostrarvi realmente per quello che siete. Le stelle sono favorevoli, quindi, cercate di non lasciare nulla al caso e rischiate.

Oroscopo 2 luglio segni fortunati

4° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano ad essere pazienti. Vedrete che le soddisfazioni arriveranno e certe situazioni si sbloccheranno gradualmente.

Giornata interessante in ambito sentimentale.

3° Cancro: siete persone caratterialmente molto diffidenti. Cercate di essere audaci e di non fermarvi al primo intoppo. In amore è tempo di essere decisi e di non fermarvi dinanzi a nulla.

2° Leone: non impelagatevi in faccende troppo complicate. Ricordate che le cose più belle sono quelle semplici. In amore vi basta poco per essere felici, godetevi questo momento.

1° Capricorno: l'oroscopo del 2 luglio vi invita ad essere reattivi e propositivi. Ci sono delle occasioni in arrivo, quindi, cercate di essere lungimiranti e decisi.