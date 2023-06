L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 giugno. Le analisi astrologiche continuano in questa sede interessando il secondo e ultimo gruppo di segni zodiacali composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si prospetta un mercoledì estremamente favorevole.

La presenza di una splendida Luna, nel segno fino a tarda mattinata, porterà con sé eccellenti opportunità in campo sentimentale. Per molti di voi, il percorso verso la riconquista della serenità di coppia è già iniziato. Presto potrete iniziare a discutere di una maggiore stabilità e solidità nella vostra relazione. Per coloro che attendono una proposta di convivenza, potrebbe essere in arrivo l'opportunità di coronare il proprio sogno d'amore. Per i single, la giornata si preannuncia magica, ricca di emozioni. L'amore e la felicità più intensa saranno proprio lì, davanti a voi, pronti a essere afferrati con un semplice gesto. Non dovrete far altro che allungare la mano e prendere ciò che vi spetta.

Nel campo lavorativo, la presenza di idee o nuove iniziative si riveleranno utili nei prossimi mesi.

Scorpione: "top del giorno". In base alle analisi astrologiche del periodo, è quasi certo che il prossimo mercoledì sarà una giornata meravigliosa per molti di voi. La presenza della Luna nel vostro segno darà una spinta notevole, soprattutto nel settore lavorativo.

Nell'amore, le cose andranno alla grande grazie all'influenza positiva dell'Astro d'Argento, il che porterà armonia nella relazione di coppia. Il partner sarà premuroso, attento e felice di avervi al suo fianco, e voi ne sarete orgogliosi. Per i single, l'oroscopo prevede un'esplosione di energia: il momento è idoneo a concedersi nuove esperienze, giusto per riaccendere la passione sopita.

Vivrete la vita al massimo delle potenzialità e, dopo un periodo piatto e senza slanci, sarete pronti a gustare momenti ricchi di eventi, sensualità e audacia. Nel lavoro avrete la sensazione che nell'aria ci sia un'atmosfera di novità imminenti e sarete pronti a pianificare soluzioni innovative per affrontare le sfide che si presenteranno.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 28 giugno pronostica una giornata poco efficace, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Gli astri sembrano essere poco favorevoli e potrebbero essere la causa di possibili insuccessi. Secondo le previsioni zodiacali di metà settimana, è necessario affinare le abilità seduttive per migliorare la sfera amorosa.

Se siete in coppia, si suggerisce di dedicare più tempo alla ricerca della serenità interiore, onde evitare di farsi influenzare da inutili gelosie. Per i single, la diffidenza potrebbe spingervi a procedere con cautela, ma è importante reagire e pensare in modo positivo. Potrete migliorare il vostro aspetto con un nuovo look, seguire una dieta equilibrata e praticare i vostri sport preferiti. Nel campo lavorativo, si prospettano problemi da affrontare a breve termine. I tempi si prospettano difficili, quindi non affidatevi solo alla fortuna, ma sfruttate le vostre indiscusse qualità per risolvere eventuali situazione.

Oroscopo e stelle del 28 giugno, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In programma un periodo decisamente monotono, anche se nel complesso tollerabile. Le stelle, purtroppo, non saranno particolarmente cooperative. Nella sfera affettiva, non ci saranno grandi opportunità da cogliere e nemmeno sorprese entusiasmanti. Per quanto riguarda l'amore di coppia, l'oroscopo per la giornata di mercoledì suggerisce di mantenere un atteggiamento fiducioso. La Luna, come sempre cortese, vi aiuterà a riappacificare eventuali discussioni con il partner. Nel corso della seconda parte del pomeriggio, potrete aspettarvi una piacevole sensazione di leggerezza, buonumore e momenti di allegria in famiglia.

Se siete single, l'intesa fisica e soprattutto il legame emotivo con la persona che conoscete si prevede accettabile. Per qualcuno ci sarà una lieve diminuzione della voglia di uscire: divano o poltrona? Nel lavoro, è consigliabile scegliere con cura le parole, nel caso si dovessero esprimere giudizi.

Acquario: ★★★★★. Molti di voi potreste apparire enigmatici agli occhi di coloro che vi conoscono poco o che presumono di capire tutto del vostro carattere. Tuttavia, in amore, questa parte della settimana si preannuncia promettente. La Luna vi osserverà con benevolenza, mentre Venere e Marte si congiungeranno per darvi il loro supporto. Amate e sarete amati! Potreste diventare sognatori romantici, pronti a immergervi in dolci tenerezze con il vostro partner.

Per i single, l'oroscopo di giovedì promette sorprese amorose inaspettate, che potrebbero scaturire da un semplice sguardo e catapultarvi in un vortice di emozioni e brividi appassionati. Nel lavoro, i pianeti saranno interessati al vostro cammino e la Luna vi offrirà l'opportunità di distinguervi. Sarete in grado di fare una buona figura e mettere in mostra le vostre capacità.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 28 giugno, preannuncia un periodo al di sotto delle aspettative, con situazioni complesse da gestire. Non ci saranno molte opportunità di recupero o di positività, se non la presenza favorevole di Nettuno che apporterà un po' di buon auspicio, seppur limitato. Pertanto, è consigliabile affrontare la giornata con cautela e mettere da parte l'istinto di perseguire affari a ogni costo.

Potreste incontrare ostacoli finanziari significativi. Nell'ambito sentimentale, la vita di coppia potrebbe apparire piatta e priva di stimoli. Evitate di ripetere gli stessi errori del passato. Per i single, si consiglia di guardare avanti con fiducia e di non temere il futuro. Cercate di avviare nuove iniziative o progetti originali. Sul fronte lavorativo, potrebbero verificarsi cambiamenti inaspettati. Fate del vostro meglio per pianificare eventuali scelte necessarie.