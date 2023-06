L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 giugno. In campo un'analisi accurata dell'andamento quotidiano, sia in amore che nel lavoro. In base a quanto analizzato dalla carta astrologica del periodo, la giornata porterà con sé sia elementi positivi che negativi, come avviene di consueto in Astrologia. Ansiosi di scoprire cosa riserverà questo giovedì e quali segni saranno particolarmente fortunati?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata di giovedì 29 giugno si presenta con aspetti positivi per i Bilancia. In amore, potrebbe essere necessario rimandare eventuali giochi di coppia e concentrarsi su altre questioni che richiedono la vostra attenzione in questa parte di settimana. In coppia, potrete trovare soddisfazione se riuscite a rilassarvi e ad abbandonarvi alle tenerezze del partner. Se avete una storia parallela in corso, potrebbero esserci opportunità intriganti ed estremamente piacevoli, ma valutate attentamente le conseguenze delle vostre scelte. Per i single, l'oroscopo invita a essere realisti e fiduciosi: cercate di innamorarvi sinceramente, anziché puntare solo a fugaci incontri.

Sul fronte lavorativo, evitate di rimanere ancorati a posizioni discutibili. Siate flessibili e aperti al cambiamento per evitare rischi inutili.

Scorpione: ★★★★★. L'Astrologia prevede un finale di settimana splendido in ogni sua parte. La presenza favolosa della Luna in Scorpione contribuirà a rendere questo periodo molto favorevole.

Nel corso della giornata, potrete ottenere buone soddisfazioni, soprattutto verso la fine del pomeriggio e all'inizio della serata. Secondo le influenze astrali del momento, le previsioni indicano una grande fortuna nel campo sentimentale. Nonostante siate concentrati sugli impegni lavorativi, molti di voi troveranno il tempo e la volontà di comunicare e trascorrere del tempo con la persona amata.

Per i single, la curiosità e il desiderio di sperimentare cose nuove vi spingeranno a cercare nuovi incontri interessanti. Seguite questa spinta e non perdete le opportunità che si presentano, perché come dice il proverbio "Ogni lasciata è persa". Sul fronte lavorativo, dopo una settimana intensa, inizierete a rilassarvi un po' e a dedicarvi a progetti che vi interessano di più, magari a progetti a lungo termine.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 29 giugno tante ottime soddisfazioni in campo sentimentale, per più di una persona del segno. Le recenti incomprensioni e le solite rivendicazioni nelle relazioni di coppia potrebbero finalmente trovare una risoluzione, permettendo di chiudere definitivamente vecchie questioni irrisolte.

Approfittate di questa opportunità offerta dalle stelle per ritrovare il sorriso. Per i single, gli astri consigliano pazienza e fiducia: se siete convinti, potete sicuramente trovare l'amore. Riguardo al lavoro, l'oroscopo suggerisce di mantenere un atteggiamento fiducioso e positivo. È importante capire che non tutti vedono le cose allo stesso modo, quindi è necessario riflettere e non farsi prendere dalle prime impressioni. A volte potreste avere difficoltà a vedere chiaramente alcune situazioni, ma ciò che sembra ovvio potrebbe rivelarsi diverso da come lo percepite inizialmente.

Oroscopo e stelle del 29 giugno, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Per il segno del Capricorno preannuncia una giornata decisamente poco positiva, influenzata dalle due stelle che rappresentano periodi di difficoltà.

Si consiglia di mantenere un atteggiamento moderato e vigilante in amore. La presenza di una Venere sotto quadratura lunare renderà la giornata molto difficile, soprattutto nei rapporti con il partner, gli amici e in parte anche con alcuni familiari. Fuggire dalle problematiche non porterà a nulla, solo a rimandare eventuali questioni che necessitano di essere risolte. È importante cercare di comprendere quali sono gli aspetti negativi e trovare soluzioni insieme indolori per tutti. Per i single, la giornata potrebbe essere faticosa, caratterizzata da un aumento del nervosismo. Il periodo potrebbe causare intoppi che richiederanno soluzioni immediate. State attenti! Sul fronte lavorativo è consigliabile concentrarsi al massimo per ottenere risultati.

Acquario: ★★★★. Si prevede una giornata che non troppo semplice da gestire, ma non proibitiva. Nell'ambito dell'amore, una persona cercherà di farvi capire le sue vere intenzioni. Vi sarà difficile resistere ai richiami della sensualità. In questa situazione, dovrete decidere se prediligere il piacere fisico o rispettare i doveri coniugali. Ahimè, essendo del segno dell'Acquario, conosciamo già l'epilogo... In generale, sarà un giovedì abbastanza intrigante, e in molti casi potrebbe risvegliare il desiderio di rinnovare passioni rimaste sopite. Parlando di altre situazioni, vi sentirete pieni di vita e pronti ad appoggiare il partner, indipendentemente dal vostro stato emotivo. Per i single, sarete positivi e pieni di energia, impegnandovi per il vostro bene e per quello delle persone che vi circondano.

Con la Luna favorevole, il vostro buon intuito vi permetterà di vedere il lato positivo in ogni situazione. Sul fronte lavorativo, giorno propizio per dimostrare le vostre capacità. Apportare cambiamenti o avviare nuove imprese non sarà affatto proibitivo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 29 giugno, svela un'ottima giornata, con momenti particolarmente fortunati previsti principalmente nella seconda metà del periodo. Riguardo all'amore, non mancheranno buone opportunità e intese speciali, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Il favorevole aspetto sia di Saturno che di Nettuno, favorirà la comunicazione facile e fluida tra voi e gli altri. Per le coppie, periodo molto felice: l'armonia sarà perfetta e il senso di appartenenza reciproco porterà molta felicità; difficilmente troverete ostacoli o situazioni avverse.

Per i single, Nettuno e Saturno vi faranno vivere la giornata con frenesia e allegria. Sarete più socievoli e comunicativi del solito e, tra una conversazione e l'altra, potrebbe scapparci persino qualche piacevole corteggiamento. Sul fronte lavorativo, si prevede qualche piccola ma interessante gratificazione. Approfittate di questo periodo facendo leva sulla vostra intelligenza, senza trascurare la buona volontà e la voglia di fare.