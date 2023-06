L'oroscopo del fine settimana che va dal 3 al 4 giugno prevede una splendida Luna posarsi nella Vergine, segno che dimostrerà affetto e simpatia nei confronti del partner. Capricorno raggiungerà importanti soddisfazioni in ambito professionale, mentre Scorpione sarà abbastanza gentile con gli altri. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 3 al 4 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 giugno 2023 segno per segno

Ariete: questo primo fine settimana del mese non si rivelerà così entusiasmante sul fronte amoroso. Venere rimarrà in quadratura dal segno del Cancro.

Single oppure no, dunque, per vivere un rapporto affiatato dovrete avere pazienza, ma soprattutto, non cercate di mettervi al di sopra gli altri, in particolare della vostra fiamma. Nel lavoro sarete abbastanza energici da saper gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un weekend splendido sul fronte amoroso. Il pianeta Venere vi concederà momenti pieni d'amore. Anche per voi single potrebbe essere un buon momento per fare conquiste. Nel lavoro troverete le giuste idee per sviluppare al meglio i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna in opposizione potrebbe essere sinonimo di qualche battibecco con il partner. Vi porterete ancora qualche strascico di discussioni avute in precedenza.

Sarà importante dunque non riaprire una vecchia ferita. Nel lavoro dovrete avere pazienza, perché presto anche voi raccogliere i frutti del vostro duro impegno. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale eccellente secondo l'oroscopo del fine settimana. Venere vi sorriderà, e vi regalerà grandi gioie, soprattutto per voi nati nella seconda e terza decade.

Sul fronte professionale avrete un buon intuito per gli affari, che saprete come sfruttare porterà a importanti traguardi. Voto - 9️⃣

Leone: fine settimana nel complesso stabile per i nati del segno. Vi sentirete piuttosto in sintonia con la persona che amate, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti, che possono solo rovinare il vostro rapporto.

In ambito lavorativo vi state impegnando tanto per ottenere risultati migliori. Presto il vostro impegno verrà ricompensato. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna in quadratura al vostro cielo, la vostra vita sentimentale si farà un po' complicata in questo primo fine settimana di giugno. Sarete affettuosi grazie a venere in buon aspetto, ma non dovrete superare certi limiti. Nel lavoro sarete lucidi e con le giuste idee per mettere insieme progetti professionali di primo livello. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali complicate anche durante il fine settimana per i nati del segno. Questo cielo vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto, e non sarete spesso così di buon umore. Per quanto riguarda il lavoro anche se Marte porterà buone energie, dovrete essere più efficienti nei vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima in questo weekend per i nati del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e dimostrerete gentilezza e buoni sentimenti nei confronti del partner. Sul fronte professionale invece dovrete saper mettere insieme le giuste idee affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete modo di essere più romantici nei confronti del partner secondo l'oroscopo del weekend. La Luna vi darà sostegno, e potrete mostrare i vostri sentimenti al meglio. Nel lavoro Marte in trigono sarà un ottimo alleato per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: raggiungerete importanti soddisfazioni in ambito professionale in questo fine settimana, merito di stelle favorevoli come Giove e Mercurio.

Anche in amore ci sarà maggior pace e serenità grazie alla Luna in prossimità del vostro cielo, ma con Venere in opposizione non aspettatevi di vivere un rapporto stabile. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale poco influente e interessante in questo fine settimana. Questo cielo non sarà così influente e potreste non mostrare un particolare interesse nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi, perché con Mercurio e Giove in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in Sagittario non sarà di grande aiuto in questo weekend. Single oppure no, anche se Venere vi sostiene, non sarete così romantici nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete abbastanza concentrati da saper svolgere bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️