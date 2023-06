L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023 è pronto a dare indicazioni in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia ai primi sei segni dello zodiaco.

Durante questa settimana in analisi, avremo l'occasione di osservare l'Astro d'Argento compiere tre tappe in altrettanti segni. Martedì 4 luglio, alle 19:31, la Luna farà il suo ingresso in Acquario, segno d'Aria, dando inizio a un entusiasmante tour settimanale. Il secondo passo avverrà giovedì 6 luglio, alle 19:33, quando la Luna si sposterà in Pesci. Infine, sabato 8 luglio, avremo l'ingresso della Luna in Ariete, completando così il ciclo della settimana.

Siete pronti a scoprire cosa ci riservano le stelle nei prossimi giorni?

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 luglio con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Ottima settimana, favorita in massima parte dalla presenza della Luna nel segno. I sentimenti torneranno protagonisti nei prossimi sette giorni. Una trasformazione è già in corso, presto potrebbe coinvolgere un trasferimento o un cambiamento nello stile di vita. L'amore sarà al centro dell'attenzione, avrete l'opportunità di rivedere amici o persone che non sentivate da tempo. Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni potreste fare un incontro speciale.

Quando si tratta di amore, vi piace sperimentare, ma fate attenzione a frequentare persone troppo distanti dal vostro modo di essere. Avrete la possibilità di ottenere qualcosa di più, dovrete soltanto fare qualcosa di originale, qualcosa che sia veramente vostro. Siete persone che hanno poche amicizie, ma sono quelle giuste, quelle che contano davvero.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno sabato 8 luglio (Luna nel segno);

sabato 8 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 3, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6.

♉ Toro: voto 6. Questa settimana avrete ancora qualche peso sullo stomaco, ma sarà risolvibile. Un incontro che avverrà tra mercoledì e giovedì vi riserverà delle piccole sorprese e vi aiuterà a dimenticare il passato.

Ci sono possibilità di fare un viaggio all'estero, il che potrebbe portare nuove esperienze ed emozioni. Non escludete la soddisfazione per una rivelazione improvvisa, forse legata all'amore. Se siete indecisi tra due storie o dovete perdonare qualcuno/a, arriverà l'idea giusta per voi. Ricordate che è sempre il cuore a dover dire l'ultima parola. Per coloro che sono ancora single, è necessaria pazienza, poiché molte situazioni si sbloccheranno a partire da metà mese e le emozioni torneranno a essere più facili da gestire. Si consiglia di essere più tolleranti e aperti al cambiamento.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e venerdì 7;

★★★ domenica 9 luglio;

★★ sabato 8 luglio.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana abbastanza positiva, con alti e bassi da dover gestire. Siate prudenti sul lavoro, poiché in questi giorni potreste non avere persone affidabili intorno a voi. Per i single, ci saranno delle novità in arrivo, soprattutto in vista del mese di agosto che si prospetta ancora migliore di luglio. Potrebbero esserci diversi attacchi provenienti dall'esterno, ma la cosa interessante è che sarete in grado di superare qualsiasi fastidio. Alcuni rapporti potrebbero essere incrinati, spetterà a voi decidere se continuare su questa strada o no. Entro pochi giorni dovrete fare una scelta lavorativa importante, in vista dell'anno prossimo, sia che risulti vantaggiosa o meno.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 3 e sabato 8;

★★★★ martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 luglio;

★★ giovedì 6 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. La prossima settimana inizierà in grande stile, quindi già da oggi prendetevi del tempo per riposare e poter dare il massimo a partire da lunedì. Per voi single, ci saranno delle novità interessanti, ma come sempre l'invito delle stelle è quello di guardarsi intorno, soprattutto puntando l'attenzione su persone dello Scorpione, poiché potrebbero esserci emozioni speciali. Il cielo sarà libero da interferenze, ritroverete la voglia di muovervi e agire.

Questo periodo vi offrirà la possibilità di fare nuove esperienze, viaggiare e fare nuove conoscenze. Ci saranno inviti e incontri da accettare: insomma, il campo dei sentimenti sarà particolarmente fecondo, tanto che qualcuno potrebbe trovarsi indeciso tra due storie! Un successo a livello lavorativo è imminente e si prospetta brillante per voi.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno venerdì 7 luglio;

venerdì 7 luglio; ★★★★★ giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ mercoledì 5 e domenica 9;

★★★ martedì 4 luglio;

★★ lunedì 3 luglio.

♌ Leone: voto 6. La parte iniziale di luglio si presenta particolare per passioni e amore, e questa settimana non farà eccezione. Ultimamente siete stati messi alla prova dagli impegni di lavoro, e potrebbe ancora essere in corso un trasferimento o un cambio di sede.

In questa giornata ci sono ancora alcune discussioni da gestire e nei prossimi giorni avrete molte cose da fare. L'affare o la conclusione di un contratto potrebbe essere rimandato, e il nervosismo sarà sempre in agguato. Non è facile gestire le relazioni con gli altri, e qualcuno potrebbe dire che ultimamente siete più polemici o di cattivo umore. La realtà è che desiderate ricevere più aiuto, solidarietà e consigli da chi conta, ma a volte non lo ottenete.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 4 e mercoledì 5;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e domenica 9;

★★★ sabato 8 luglio;

★★ venerdì 7 luglio.

♍ Vergine: voto 5. Questa settimana potreste non essere nell'umore giusto.

Alcune richieste potrebbero non essere accolte positivamente e vi sentirete come se tutti fossero contro di voi, senza una valida ragione. Per un po' di tempo, il consiglio è di non sforzare troppo il fisico e la mente. Potrebbero arrivare dei disturbi stagionali a metà settimana. Le storie difficili andranno dimenticate, e chi avesse vissuto un rapporto sofferto troverà, proprio in questi ultimi giorni, la voglia di ritornare ad amare, anche se sotto una nuova prospettiva. Con una persona del segno dei Gemelli, volendo, potreste fare dei progetti a lungo termine: se saranno rose, di certo fioriranno! Inoltre, sarà più facile dire basta a qualcosa che non vi piace più, oppure ad una relazione che non funziona più come prima.

Sul lavoro, la creatività sarà abbastanza vincente.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ domenica 9 luglio;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★ mercoledì 5 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.