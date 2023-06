L'oroscopo della settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio vede il pianeta Mercurio transitare velocemente nel segno del Cancro, mentre Scorpione potrebbe avere piccole occasioni professionali da sfruttare. Leone sarà affascinante e intraprendente, mentre Toro sarà più concentrato su se stesso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio.

Previsioni oroscopo dal 26 giugno al 2 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana difficile sul fronte professionale per i nati nel segno. Il pianeta Mercurio transiterà in quadratura dal segno del Cancro, anche se per poco.

Alcuni progetti dunque potrebbero non prendere la direzione desiderata. Per quanto riguarda i sentimenti Venere vi sorriderà, così come la Luna, soprattutto durante il weekend. Non lasciatevi sfuggire dunque certe occasioni romantiche. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che vi darà qualche soddisfazione in più in questa settimana. Mercurio arriverà nel segno del Cancro, e vi permetterà di essere più precisi e organizzati nelle vostre mansioni. In amore invece dovrete ancora vedervela con Venere, e anche con la Luna in cattivo aspetto. Il vostro rapporto potrebbe attraversare un periodo complicato. Sarete più concentrati su voi stessi, ma sarà compito vostro non allontanarvi dal partner. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vede Mercurio lasciare il vostro cielo.

In ambito lavorativo sarete ancora competenti, ma non sarete sempre nelle condizioni migliori per mettere insieme buoni progetti. In amore sarà una settimana nel complesso piacevole grazie a Venere. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo migliore sul fronte professionale secondo l'oroscopo.

L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo potrebbe permettervi di raggiungere più agilmente i vostri obiettivi, ma dovrete fare in fretta, perché Mercurio transiterà velocemente nel vostro cielo. In amore la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante, già a partire da mercoledì sarete in grado di riprendervi presto.

Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Venere continuerà a darvi una mano sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Questa settimana però, la Luna sarà contraria tra mercoledì e giovedì, e potrebbe causare qualche piccola discussione, che fortunatamente sarete in grado di risolvere velocemente. Sul fronte professionale non fatevi scoraggiare dal fatto che Mercurio sarà alle vostre spalle. Avrete tutte le carte in regola per svolgere buoni progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà il migliore in assoluto, ciò nonostante riuscirete a trovare un buon motivo per vivere una relazione serena. Sul fronte professionale riuscirete a dare un contributo migliore ai vostri progetti grazie a Mercurio in sestile, che vi permetterà di vedere i vostri progetti sotto la giusta prospettiva.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in calo sul fronte professionale a causa di Mercurio. Anche se tale movimento astrale non durerà a lungo, alcuni vostri progetti potrebbero rallentare o subire dei ritardi. In amore invece sarà una settimana positiva e appagante. Continuerete a sentire gli influssi benefici di Venere, e la Luna vi darà sostegno lungo questa settimana. Voto - 7️⃣

Scorpione: potrebbero arrivare piccole, ma interessanti occasioni professionali da sfruttare. Mercurio si sposterà nel segno del Cancro, e vi aiuterà a vederci più chiaro con i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna verrà in vostro soccorso questa settimana, ma affinché il vostro rapporto possa tornare a splendere avrete ancora molta strada da fare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale solida per i nati nel segno. Luna e Venere saranno dalla vostra parte anche durante la prossima settimana, e voi sarete pronti ad accogliere il vostro rapporto e dare del vostro meglio affinché funzioni. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più alle vostre spalle, e potreste avere qualche idea migliore per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Capricorno: partirà a rilento la prossima settimana per i nati del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Fortunatamente l'astro argenteo tornerà a splendere nelle giornate successive e vi permetterà di godere di un rapporto tutto sommato soddisfacente. Per quanto riguarda il lavoro dovrete correre ai ripari in questo periodo, considerato che Mercurio si troverà in opposizione.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che continuerà a mettervi alla prova. Anche se la Luna sarà dalla vostra parte fino a martedì, con Venere in opposizione farete fatica a vivere una relazione sana. Anche nel lavoro sarà meglio rivalutare alcune mansioni, considerato che Mercurio non sarà più in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: godrete di un cielo migliore dal punto di vista professionale durante la prossima settimana. Mercurio volgerà a vostro favore, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di una relazione stabile, con momenti appaganti. Attenzione però nel weekend, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 7️⃣