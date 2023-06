L'oroscopo della giornata di domenica 25 giugno prevede che il Capricorno sarà più affettuoso del solito sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono, mentre Mercurio permette ai nativi Leone di essere più efficienti al lavoro. Certe osservazioni permetteranno ai nati dei Gemelli di gestire meglio i propri progetti professionali, mentre i Pesci faranno fatica a trovare il giusto equilibrio, in amore e al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 25 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 25 giugno 2023 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana sarà nel complesso discreta per voi nativi del segno.

In amore Venere vi aiuterà a mantenere una buona armonia con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio vi darà ancora qualche grattacapo. Fortunatamente però, sarà una giornata leggera per voi, e Mercurio presto sarà in una posizione migliore per voi. Voto - 7️⃣

Toro: chiuderete la settimana in modo più soddisfacente secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Non sarete sempre così affiatati con il partner a causa di Venere, ciò nonostante dimostrerete maggior maturità. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete sempre adatti alla situazione, e in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura.

Anche se Venere sarà favorevole, non sempre il vostro atteggiamento potrebbe essere così romantico nei confronti del partner. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, che vi permetterà di fare importanti osservazioni per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Single oppure no, mostrerete un atteggiamento più romantico, maturo e affabile nei confronti della vostra fiamma, da poter vivere momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti. Vi servirà però trovare le giuste risorse per realizzarle. Voto - 8️⃣

Leone: periodo favorevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Il rapporto con la vostra anima gemella sarà davvero solido, e niente potrà fermare il vostro amore per la persona che amate. In ambito professionale potrete contare sul sostegno di Mercurio e Marte per svolgere bene le vostre mansioni e raggiungere buoni obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna vi sorriderà, e sul fronte sentimentale mostrerete maggior interesse e attenzione nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo non tutti i vostri progetti andranno al meglio a causa di Mercurio, ciò nonostante avrete comunque buone possibilità di successo grazie a Giove, dovrete solo riuscire a dimostrare le vostre abilità.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo convincente in ambito amoroso. Riuscirete a mantenere buoni rapporti con il partner grazie a Venere, e non vi lascerete sfuggire anche bei momenti romantici. In ambito lavorativo non avrete difficoltà a gestire certi incarichi. Mercurio e Marte vi daranno tutto il necessario per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi sentirete meglio con voi stessi e con il partner in questa giornata di domenica. La Luna in Vergine porterà un po’ di tranquillità tra voi e il partner, che però dovrete essere in grado di saper gestire. Sul fronte professionale potrebbero arrivare idee migliori per i vostri progetti po’. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale complicata in questa giornata a causa della Luna in opposizione.

La settimana non si chiuderà al meglio per voi, ma sappiate che vi riprenderete presto, anche perché Venere continuerà a sostenervi. Anche sul fronte professionale farete fatica in questa giornata, ma, anche qui, sappiate che la situazione migliorerà presto. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive grazie a questa splendida Luna in trigono. Sarete più affettuosi nei confronti del partner grazie a questo cielo, e in grado di fortificare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro alcune novità vi permetteranno di gestire i vostri progetti in modo più efficace. Voto - 8️⃣

Acquario: il cielo sarà ancora una volta complicato per voi nativi del segno. Non sarete così inclini a condividere i vostri sentimenti con il partner, rischiando di causare anche spiacevoli litigi a causa del vostro atteggiamento.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, anche se il vostro umore non sempre è così ottimista. Voto - 6️⃣

Pesci: con questo cielo farete fatica a trovare il giusto equilibrio. Sul fronte sentimentale ci sarà la Luna in opposizione che potrebbe causare qualche malinteso. Sul fronte lavorativo, anche se avrete Giove e Saturno favorevoli, con Mercurio opposto non sempre potreste prendere la direzione giusta per i vostri progetti. Voto - 6️⃣