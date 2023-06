L'oroscopo della giornata di domenica 4 giugno prevede una Vergine impulsiva in amore a causa della Luna in quadratura, mentre la Luna in Sagittario porterà serenità e buone emozioni. Gemelli potrebbe essere un po’ troppo puntiglioso, mentre per Scorpione non sarà il momento giusto per dare vita ad alcuni progetti professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 4 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 4 giugno 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà con il sorriso per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario.

Venere inoltre si avvicinerà in una posizione più invitante per voi8 e la speranza di poter vivere un rapporto migliore divamperà. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone idee per mettere sul piatto buoni progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Potrete godervi quest'ultima giornata della settimana insieme alla persona che amate, ciò nonostante sappiate che sarà importante cercare di mantenere una certa stabilità all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi e anche fortunati grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in opposizione potrebbe essere un problema non da poco secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Potreste infatti essere un po’ troppo puntigliosi nei confronti del partner, e potreste non essere così simpatici ai suoi occhi. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ma il rapporto con i colleghi andrà sicuramente migliorato. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale interessante in questa giornata di domenica. Godrete ancora del favore di Venere per qualche giorno, e il vostro rapporto con il partner si rivelerà forte e stabile se continuerete su questa strada.

Nel lavoro alcuni progetti si preannunciano davvero promettenti per voi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in Sagittario vi permetterà di chiudere serenamente questa settimana in ambito amoroso. Ci sarà un rapporto davvero piacevole con la vostra fiamma, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Nel lavoro le opportunità andranno prese al volo, e voi dovrete fare la vostra parte. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica non molto intrigante per voi nativi del segno. Potreste mostrare un atteggiamento più puntiglioso nei confronti del partner, rischiando di causare spiacevoli litigi. Per quanto riguarda il lavoro potrete ancora contare su Giove e Mercurio in trigono. Quest'ultimo però presto potrebbe darvi qualche grattacapo. Se avete dei progetti in corso, dovrete ultimarli in questo periodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in sestile sarà di grande aiuto questa domenica per vivere con maggior serenità il vostro rapporto con il partner. Gli influssi di questa Venere negativa si faranno sentire sempre meno, e potreste finalmente recuperare terreno in amore.

Nel lavoro, anche se coprirete un ruolo importante, cercate di non essere troppo frettolosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Giove, Mercurio e Marte in cattivo aspetto, potrebbe non essere il momento più adatto per dare inizio a determinati progetti professionali. Dovrete fare attenzione all'evolversi della situazione, e capire cosa potete fare per migliorare. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma attenzione nelle prossime giornate. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà una splendida Luna in congiunzione. Secondo l'oroscopo, potrete vivere con maggior entusiasmo il vostro rapporto con il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà buone energie, che potrete utilizzare per completare progetti professionali che hanno richiesto tempo, impegno e fatica.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che avrà poco da offrirvi in questa giornata di domenica. Anche se ancora per poco, Venere sarà in opposizione dal segno del Cancro, e renderà complicato il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee chiare su come svolgere i vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade, forti di Mercurio in trigono dal segno del Toro. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica che vedrà la Luna in sestile dal segno del Sagittario. Sarete più socievoli e affiatati con il partner, ciò nonostante la pressione di Venere, in arrivo nel segno del Leone, comincerà a farsi sentire. Nel lavoro attenzione a non essere troppo critici, né con i colleghi, né con voi stessi.

Voto - 7️⃣

Pesci: la settimana non si concluderà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura. Avrete ancora Venere dalla vostra parte, ciò nonostante sarà meglio non superare certi limiti. Per quanto riguarda il campo professionale sarete risoluti, forse anche un po’ troppo. Fortunatamente, sarete comunque in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️