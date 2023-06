L'oroscopo della giornata di lunedì 5 giugno vede un Capricorno in crescita dal punto di vista sentimentale, grazie al sostegno della Luna in congiunzione, mentre Venere porterà belle emozioni ai Cancro. Leone, grazie alla sua energia, dimostrerà impegno nel proprio impiego, mentre Gemelli sarà saggio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 5 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 5 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non molto appagante all'inizio della settimana per i nati del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto non sarete così socievoli nei confronti del partner.

Per fortuna questo cielo tenderà a cambiare nelle prossime ore. Sul fronte professionale potrete contare sulla posizione favorevole di Marte, che vi darà energie a sufficienza per poter mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali di lunedì favorevoli. La Luna e Venere saranno ben allineati tra loro, e riuscirete a godere di un ottimo rapporto con il partner ancora una volta. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcune difficoltà a gestire i vostri progetti con l'aiuto di Giove e di Mercurio in trigono, ottenendo risultati davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: mostrerete maggior saggezza in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Questo cielo sarà abbastanza favorevole nei vostri confronti, e con il tempo riuscirete a costruire un rapporto migliore.

Per quanto riguarda il lavoro i prossimi progetti potrebbero rivelarsi più entusiasmanti grazie anche a questo cielo, che si sta muovendo a vostro favore. Voto - 8️⃣

Cancro: il pianeta Venere porterà buone emozioni secondo l'oroscopo. Purtroppo però, in questa giornata la Luna vi darà qualche grattacapo, dunque non siate troppo invasivi nei confronti del partner.

Per quanto riguarda il lavoro sarete molto produttivi grazie a Mercurio e Giove, in grado di mettere insieme risultati davvero produttivi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questa giornata di giugno. Sarete abbastanza affiatati nei confronti del partner, con la voglia di vivere un buon legame. Sul fronte lavorativo potrebbe essere il momento per iniziare nuovi percorsi professionali, che possano rivelarsi stimolanti, ma soprattutto produttivi.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale gradevole all'inizio di questa settimana, merito della Luna in trigono dal segno del Capricorno. Single oppure no, con la vostra fiamma ci sarà una discreta intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito professionale coprirete una buona posizione al momento, ma considerata la posizione di Mercurio, in prossimità nel segno dei Gemelli, attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Bilancia: non un grande inizio di settimana per i nati del segno. Anche se ancora per poco, la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto nei vostri confronti, e non potrete avere grandi pretese per il vostro rapporto, non al momento almeno. In ambito professionale le energie a disposizione saranno tante, e con le giuste idee, potreste avere il giusto spunto per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di lunedì positiva per quanto riguarda i sentimenti. Ciò nonostante, dovete sapere che questo cielo non sarà più così clemente nei confronti. Sarà importante dunque non causare complicazioni all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sta per allontanarsi da questa scomoda posizione, e potreste finalmente trovare la direzione giusta per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Fortunatamente con il partner state costruendo lentamente un rapporto stabile e soddisfacente, con momenti davvero promettenti, tutti da vivere. Per quanto riguarda il lavoro dovrete avere più cura nei vostri progetti professionali, soprattutto quelli più delicati.

Voto - 7️⃣

Capricorno: finalmente potrete liberarvi dalla morsa di Venere in opposizione e con la Luna in congiunzione sarà più facile cercare di riconquistare la fiducia della persona che amate. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti, e con il tempo e il giusto impegno, metterete insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un lunedì discreto per i nati del segno, ma non eccellente considerata l'ombra di Venere in arrivo dal segno del Leone. Single oppure no, i vostri sentimenti potrebbero non essere più così chiari nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee interessanti da sviluppare, ciò nonostante non dovrete avere particolare fretta.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questa giornata di lunedì. Anche se Venere nelle prossime ore non sarà più nelle vostre corde, il rapporto con la persona che amate si rivelerà comunque soddisfacente, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete grandi capacità grazie alla posizione favorevole di Giove e di Saturno. Voto - 8️⃣