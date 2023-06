L'oroscopo della giornata di martedì 27 giugno vede il pianeta Mercurio spostarsi nel segno del Cancro, che sarà in grado di mettere a segno discreti successi, mentre la Luna in Bilancia porterà fortuna in amore, meno al lavoro. Leone mostrerà felicità in amore grazie alla posizione favorevole di Venere, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ scontroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 27 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 27 giugno 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì sottotono dal punto di vista sentimentale.

La Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà con il partner, anche se Venere sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di nuove idee e stimoli ora che Mercurio si troverà in quadratura. Non tutti i vostri progetti potrebbero prendere la direzione giusta. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a mostrare instabilità secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, dovrete avere più attenzione e cura ai bisogni e interessi della vostra fiamma. Sul fronte professionale Mercurio in sestile vi darà qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: riuscirete a cogliere grandi opportunità in ambito professionale secondo l'oroscopo.

Sarete affidabili e riuscirete a portare a termine con successo i vostri progetti. In amore la giornata inizierà molto bene grazie alla Luna in trigono e Venere in sestile. Single oppure no, sarete in grado di mostrare una maggior intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo migliore dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo.

Mercurio sarà in congiunzione per un breve periodo, e vi darà l'occasione di ultimare alcuni importanti progetti. In amore invece non sarete così affiatati a causa della Luna in quadratura. Se siete single non sarete così in vena di socializzare. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Venere in congiunzione e la Luna in sestile porteranno felicità nella vostra vita amorosa, con momenti davvero significativi e romantici.

In ambito lavorativo Mercurio si sposterà alle vostre spalle. Continuerete a darvi da fare, ma dovrete evitare distrazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale migliore per i nati nel segno. Godrete di bei momenti insieme alla vostra anima gemella, in grado di dare vita a un rapporto sano e duraturo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà finalmente in buon aspetto, e alcuni progetti potrebbero finalmente prendere la giusta piega. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo favorevole sul fronte sentimentale per i nati nel segno. La Luna vi sorriderà in questa giornata di martedì, rendendo più interessante la vostra vita amorosa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete fare più attenzione ora considerato che Mercurio sarà in quadratura dal segno del Cancro.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì migliore dal punto di vista professionale per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo Mercurio vi darà una mano dal segno del Cancro, concedendovi qualche occasione in più. In amore sarà ancora un periodo complicato. Venere rimane in quadratura, ma non vi arrenderete nel tentativo di vivere una relazione migliore. Voto - 7️⃣

Sagittario: finalmente la Luna non vi darà più fastidio secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Tornerete a mostrare interesse e una maggiore intesa nei confronti del partner, con momenti davvero piacevoli e soddisfacenti. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più sfavorevole, e alcuni progetti potrebbero finalmente prendere la giusta direzione.

Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in Bilancia potreste mostrare un atteggiamento più scontroso nei confronti del partner. Attenzione dunque al vostro atteggiamento. Anche sul fronte professionale potreste non essere così efficienti ora che Mercurio si troverà in quadratura. Alcune decisioni potrebbero non essere così oculate. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata migliore dal punto di vista sentimentale per i nati nel segno. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno della Bilancia per vivere un rapporto discreto, ma attenzione comunque a Venere in opposizione. Sul fronte professionale perderete il supporto di Mercurio, ma avrete ancora buone abilità da saper mettere insieme discreti progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in rialzo i nati nel segno, ora che la Luna non sarà più in cattivo aspetto.

Single oppure no, ve la caverete meglio in amore, ma attenzione a non bruciare le tappe. Sul fronte professionale Mercurio sarà nuovamente dalla vostra parte, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 8️⃣