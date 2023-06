L'oroscopo della giornata di sabato 3 giugno prevede un Sagittario più sereno nei confronti del partner e con la voglia di condividere il proprio amore. Leone sarà pieno di emozioni, mentre Mercurio darà ancora qualche interessante occasione professionale ai Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 3 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 3 giugno 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo in miglioramento secondo l'oroscopo. La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e presto anche Venere vi darà qualche soddisfazione in più in amore.

Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà buone energie, ma per centrare buoni successi, dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che rimarrà appagante anche in questa giornata di sabato. Potrete contare ancora per un po’ sul sostegno di Venere, in sestile dal segno del Cancro, per vivere bei momenti insieme al partner. Nel lavoro avrete Mercurio a favore ancora per un po’, e vi darà ancora qualche interessante occasione. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di sabato poco entusiasmante sul fronte amoroso per i nati del segno. La Luna in opposizione vi darà qualche grattacapo, ma se avrete pazienza, riuscirete a risolvere tutto velocemente. Nel lavoro alcuni progetti ormai in dirittura di arrivo richiederanno maggior concentrazione da parte vostra.

Voto - 7️⃣

Cancro: godrete ancora del sostegno di Venere e di Mercurio secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, e anche in ambito lavorativo raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Leone: giornata piena di emozioni per i nati del segno grazie a questa splendida Luna in trigono.

Cuori solitari o meno, saprete condividere appieno i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro alcune opportunità andranno gestire e sfruttate alla perfezione, senza avere fretta. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un sabato sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura.

Anche se Venere sarà in buon aspetto, cercate di mantenere un atteggiamento più calmo. In ambito lavorativo continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, merito del sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Bilancia: gli influssi negativi di Venere stanno per esaurirsi secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, dovrete ancora avere pazienza, ma con la Luna in sestile dal segno del Sagittario, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi a vostro favore. In ambito lavorativo meglio non correre troppo con certe mansioni, affinché non commettiate errori. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottimale in quest'inizio di weekend grazie a una splendida Venere in trigono dal segno del Cancro.

Godrete ancora di buone emozioni con la vostra fiamma, ma sarà importante cercare di fortificare il vostro legame. Nel lavoro Mercurio sta per uscire da questa posizione sfavorevole, ciò nonostante meglio non correre troppo con certe mansioni, soprattutto considerata la vostra attuale posizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto sereni in questa giornata di sabato grazie alla Luna in congiunzione. Godrete di buoni momenti insieme al partner, e anche voi cuori solitari sarete socievoli e con la voglia di condividere buoni sentimenti. Nel lavoro Marte in trigono porterà buone energie, ma ci vorrà del tempo prima che arrivino buone idee da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale ancora una volta complicata in ambito amoroso a causa di Venere in opposizione.

Questo periodo poco appagante però sta per concludersi, e potrete presto riprovare a ricostruire il vostro rapporto con la persona alla quale siete legati. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti in modo davvero convincente, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Acquario: avrete un buon cielo dalla vostra parte in questa giornata di sabato, almeno dal punto di vista sentimentale. La Luna in Sagittario vi permetterà di essere abbastanza dolci e maturi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, dovete sapere che Mercurio sarà presto al vostro servizio, ma per il momento, i vostri progetti professionali faticheranno a decollare. Voto - 7️⃣

Pesci: peccato per questa Luna in quadratura, che renderà questa giornata di sabato (e il fine settimana in generale) complicata in amore. Avrete però ancora Venere dalla vostra parte, per cui non siate così scontrosi. Nel lavoro mettete in campo tutte le vostre conoscenze per raggiungere i risultati che meritate. Voto - 7️