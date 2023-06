L'oroscopo della giornata di venerdì 2 giugno prevede uno Scorpione più agitato sul fronte amoroso grazie alla Luna in quadratura, mentre Marte darà energie e buona volontà in Ariete. Pesci sarà concentrato verso la propria relazione sentimentale, mentre Sagittario sarà instancabile al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 2 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 2 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il pianeta Marte vi darà buone energie e tanta voglia di fare in questa giornata di venerdì. Sul fronte professionale sarete piuttosto produttivi, e in grado di raggiungere buoni risultati.

In amore invece dovrete pazientare ancora molto prima di vivere un rapporto onesto, sincero, considerato che Venere in quadratura vi metterà in difficoltà. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che non vi permetteranno di avere buoni auspici sulla vostra relazione sentimentale considerato che la Luna si troverà in opposizione. Dovrete essere più convinti dei sentimenti che provate affinché il vostro rapporto possa funzionare. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete procedere su questa direzione, e con l'aiuto di Giove e Mercurio arriveranno importanti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di venerdì stabile dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete tutti ciò che vi serve per poter godere di una relazione appagante.

Nel lavoro avrete bisogno della giusta ispirazione e del giusto atteggiamento per poter raggiungere buoni risultati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: vi avvierete verso un fine settimana davvero romantico. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, la Luna e Venere vi daranno il pretesto ideale per essere sempre sorridenti e innamorati della vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro avrete una tabella di marcia ben chiara e idee davvero valide, e niente potrà fermarvi se saprete applicare le vostre competenze. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non potrete di certo pretendere di vivere una relazione affiatata e appagante.

Un po’ meglio il settore professionale grazie a Marte in congiunzione, anche se con Giove e Mercurio in quadratura non potrete aspirare molto in alto. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete al massimo della produttività secondo l'oroscopo, e con stelle favorevoli come Giove e Mercurio non vi lascerete scappare importanti occasioni per la vostra carriera professionale. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna vi darà una mano a rendere più stabile il vostro rapporto, mentre Venere porterà una buona dose di romanticismo. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi porterà a riflettere sulla vostra attuale situazione sentimentale. Secondo l'oroscopo, avrete bisogno di vivere una relazione più coinvolgente e appagante, cosa al momento impossibile.

Anche per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di idee più chiare. Il sostegno di Marte infatti potrebbe non essere sufficiente per mettere a punto buoni progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: un'ottima Luna in congiunzione vi permetterà di avviarvi verso uno splendido fine settimana. Sarete avvantaggiati dunque dalla Luna e Venere in buon aspetto, e godrete di una relazione davvero unica. In ambito lavorativo invece solamente Saturno vi darà una mano con i vostri progetti. Non aspettatevi dunque di poter raggiungere importanti obiettivi, soprattutto se non vi darete da fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete instancabili in ambito lavorativo grazie alla buona posizione di Marte. Se in questa giornata avrete l'opportunità di lavorare a progetti favorevoli, riuscirete a essere produttivi e abili in quel che fate.

In amore avrete un gran rispetto nei confronti del partner, e sarà alla base di tutto per poter vivere una relazione affiatata. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in sestile vi farà comodo in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo, godrete di una relazione di coppia più tranquilla, ma non sperate in momenti di pura passione. Per quanto riguarda il lavoro non trascurate le vostre mansioni, curando ogni minimo dettaglio affinché possiate ambire in alto. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà una giornata così soddisfacente per parlare di sentimenti, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. Single oppure no, soprattutto se avete commesso degli errori in precedenza, dovrete essere in grado di sapervi fare perdonare.

Nel lavoro sarà più una giornata di routine, con risultati al più mediocri. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete piuttosto concentrati verso la vostra relazione sentimentale in questa giornata di venerdì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non vi lascerete sfuggire per nulla al mondo momenti di passione, romanticismo e stabilità insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro forse sarete un po’ meno concentrati, ma in ogni caso sarete in grado di mettere a segno importanti risultati. Voto - 9️⃣