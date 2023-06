L'oroscopo della giornata di venerdì 30 giugno prevede un Cancro più permissivo in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono, mentre Scorpione sarà più morbido nei confronti del partner. Piccole tensioni potrebbero smorzare l'entusiasmo dei nativi Leone, mentre Bilancia dovrà riflettere su alcune decisioni importanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 30 giugno 2023 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì nella norma per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

Potrete contare su Venere in trigono dal segno del Leone per spendere il vostro tempo con il partner nel modo migliore. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità. Con Mercurio in quadratura non potrete permettervi gravi errori. Voto - 7️⃣

Toro: meglio non dare per scontate alcune conquiste sentimentali secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Con questo cielo faticherete a essere romantici ed esprimere le vostre emozioni. Sul fronte professionale invece stelle come Mercurio e Giove appoggeranno le vostre scelte, e vi metteranno nelle giuste condizioni per ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Il vostro modo di fare nei confronti del partner sarà piacevole e sarà apprezzato.

In ambito lavorativo non vi arrenderete facilmente, e v'impegnerete molto nell'inseguire i vostri obiettivi. Avrete infatti mezzi e capacità a disposizione per poter svolgere buoni progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi renderà più permissivi nei confronti del partner e in grado di costruire un rapporto stabile e soddisfacente.

In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi renderanno più competitivi in quel che fate, con buone possibilità di raggiungere interessanti risultati. Voto - 9️⃣

Leone: siete molto intelligenti e impegnati a volte, ma per poter aspirare più in alto, essere più semplici nel vostro modo di fare potrebbe essere più convincente. Sul fronte amoroso la Luna sarà in cattivo aspetto.

Anche se Venere sarà dalla vostra parte, potrebbero essere delle piccole tensioni che smorzeranno il vostro entusiasmo. Voto - 7️⃣

Vergine: vi accorgerete che potrete vivere un rapporto più comprensivo se saprete entrare in sintonia con la persona che amate. Single oppure no, mostrate sempre buoni sentimenti e godrete di rapporti migliori. Sul fronte professionale le vostre abilità e competenze potrebbero essere più richieste in questo periodo. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi vedrà riflettere su alcune decisioni importanti in ambito professionale. Considerato Mercurio in quadratura, sarete chiamati a decidere di alcuni progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per godere di buone emozioni e la giusta intesa con il partner.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. In amore la Luna vi sorriderà, e vi permetterà di godere di una relazione più tranquilla. Questo non vorrà dire che i vostri problemi di coppia. Non dovrete infatti nasconderli come polvere sotto al tappeto. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi permetterà di recuperare terreno e ottenere piccole soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima grazie a Venere in trigono dal segno del Leone. Dimostrerete maggiore intesa con il partner, e solo in questo modo potrete costruire un rapporto onesto e romantico. In ambito lavorativo spendete un po’ di tempo e denaro in più nei vostri progetti.

Con il giusto impegno, il vostro duro lavoro verrà ricompensato. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Potrebbero arrivare interessanti novità all'interno del vostro rapporto, da dare inizio a una nuova fare della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee da applicare ai vostri progetti affinché possano funzionare. Voto - 7️⃣

Acquario: questo cielo non sarà così entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna e Venere continueranno a darvi ancora qualche problema di troppo con il partner. Se siete single potreste sentire un po’ di insicurezza. Sul fronte professionale avrete bisogno di maggior sicurezza per poter gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di venerdì. Buone sensazioni vi permetteranno di costruire un buon legame con il partner. Anche voi cuori solitari riuscirete a esprimere bene le vostre emozioni. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio e Giove per mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣