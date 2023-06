L'oroscopo della fortuna della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023 vede Giove e Urano nella costellazione del Toro, mentre Mercurio entra nella costellazione del Cancro. Anche il segno dello Scorpione ha dalla sua parte il pianeta Mercurio.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: occasioni imperdibili per Capricorno

1° Toro: finalmente l'ambito professionale potrebbe ricoprirvi di soddisfazioni e la creatività incentivata dal pianeta Giove potrebbe mettervi in condizione di avere l'imbarazzo della scelta su alcuni investimenti che vorreste fare, sia per voi che per la casa.

Gli affari andranno a gonfie vele sia al vostro duro lavoro in solitaria che grazie allo spirito di iniziativa che la vostra squadra sta mostrando già da qualche giorno a questa parte. Sarete imbattibili anche sul piano fisico.

2° Capricorno: finalmente le occasioni lavorative saranno quelle che più di ogni altra cosa vi daranno l'imbarazzo della scelta. I guadagni potrebbero finalmente costituire un giro di vite significativo per la vostra quotidianità, e anche per alcuni aspetti legati all'ambito lavorativo. La collaborazione fra voi e la squadra potrebbero trovare delle idee originali da mettere in campo con dei risultati successivi decisamente eccellenti.

3° Cancro: potrete fare nuove alleanze sul lavoro, intavolare delle discussioni che potranno fare bene non soltanto ai vostri successi, ma anche a quelli dei vostri colleghi.

Lo spirito di squadra ora vi renderà particolarmente carismatici, degni di sviluppare una leadership che possa garantire una continuità eccellente al vostro operato. Secondo l'oroscopo anche l'umore che ne deriverà sarà illuminato da una luce positiva. Il weekend potrebbe regalarvi del riposo.

4° Vergine: finalmente l'orizzonte professionale non presenterà intralci nel corso della settimana.

Potreste osare molto di più andando oltre le semplici regole grazie alla fortuna che vi darà numerose opportunità. Incentivare i guadagni ora potrebbe essere semplice grazie a qualche trovata originale che potrebbe essere di enorme aiuto anche all'ambito burocratico. Le energie saranno all'altezza di qualsiasi situazione che vi si presenti davanti.

Gemelli energico grazie a Marte

5° Gemelli: non sarà negativo avviare dei progetti alla cieca in questo momento. Gli influssi di Giove potrebbero anche toccare il vostro segno, portandovi a collezionare dei successi pecuniari che potrebbero favorire e garantirvi il benessere. Le energie di Marte adesso vi renderanno all'altezza di qualsiasi sforzo fisico e mentale, data la forte propensione a fare molte cose insieme, potreste anche riprendere in mano quei progetti che recentemente avete procrastinato.

6° Pesci: ritroverete la grinta di mettervi in gioco e di preparare il terreno per progetti futuri e favorire le prospettive per quelli più vicini. La vostra carica energetica potrebbe essere al di sopra delle vostre stesse aspettative, e con i colleghi si instaurerà un rapporto che andrà oltre la semplice collaborazione.

Potreste anche trovare degli amici inaspettati che potrebbero regalarvi qualche serata all'insegna del divertimento. Mentre nel fine settimana avrete a disposizione del meritato riposo.

7° Scorpione: con l'ausilio di Mercurio avrete delle chance concrete di vedere molti dei vostri progetti realizzati, ma con alcuni dovreste necessariamente fermarvi a definirli meglio per non farli diventare un buco nell'acqua. Avrete la pazienza necessaria per attendere qualche colpo di fortuna, ma di tanto in tanto farete voi determinate mosse per incentivarla nei vostro affari. L'attività fisica in questo momento potrebbe essere un toccasana per poter trovare energia anche per l'ambito professionale.

8° Acquario: dovrete rivedere qualche progetto che avete lasciato in sospeso e fare anche qualche sacrificio sul piano economico.

Così facendo qualche spesa potrebbe essere meno gravosa e potreste pensare molto più liberamente a qualche progetto affaristico che vi sta particolarmente a cuore. Assumerete comunque un atteggiamento tranquillo anche di fronte alla sfida più difficile.

Bilancia in difficoltà

9° Bilancia: sul lavoro ci saranno delle difficoltà che difficilmente riuscirete a superare, ma con dell'aiuto da parte dei colleghi e con un compromesso che tenga le sfide potranno finalmente trovare una conclusione entro la fine della settimana. Evitate di spendere troppo denaro in questo momento, perché lo shopping potrebbe procurarvi un dispendio molto significativo che al momento i guadagni non riusciranno a colmare facilmente.

Secondo l'oroscopo potreste avere dei contrattempi con gli affari.

10° Ariete: sul lavoro ci sarà pochissima comunicazione, per cui sarà difficile intendere la vostra squadra professionale, in questo momento. Lo stress potrebbe così aumentare e la concentrazione al tempo stesso potrebbe calare. Fare attenzione a come spendete il vostro denaro perché le spese importanti in questa settimana potrebbero non darvi la tregua che aspettate. La seconda parte della settimana sarà di completo riposo, per cui anche l'umore potrebbe sollevarsi.

11° Leone: Giove sarà sfavorevole, per cui il lavoro potrebbe procedere a rilento e qualche affare potrebbe non andare come previsto. Secondo l'oroscopo ci saranno parecchi imprevisti quasi impossibili da aggirare, e rischierete di mandare a monte qualche piano professionale e di rimandare anche dei progetti.

Dovrete cercare un punto di accordo che con tutta probabilità sarà raggiunto, ma a fatica e solo parzialmente. Evitate di fare sforzi troppo gravosi per il vostro fisico, potreste andare incontro a qualche malessere.

12° Sagittario: dovrete evitare di fare passi falsi che potrebbero essere controproducenti per la vostra carriera. Quest'ultima al momento potrebbe trovarsi in uno stato di stallo decisamente importante, e spesso e volentieri sarete costretti a fermarvi senza soluzione di continuità. Potreste avvertire alcune giornate non proprio idilliache anche sul piano fisico, magari a causa di malesseri difficili da debellare.