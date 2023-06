L'oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio è pronto a informare sull'andamento sentimentale di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia. La Bilancia potrebbe rilassarsi con la persona amata, mentre la Vergine dichiarerà tutto il suo amore. Approfondiamo ora le previsioni relative a tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete: la persona amata vorrebbe concretizzare in maniera importante alcune situazioni che sono ancora in sospeso. Se non siete convinti prendetevi un periodo per riflettere.

Toro: cercate di rendere felice il vostro partner, la relazione ha acquisito serenità ed equilibrio.

Una sorpresa da parte della vostra dolce metà potrebbe riempirvi il cuore di gioia.

Gemelli: potrebbero essere le giornate giuste per esporre alcuni chiarimenti alla persona amata, state tranquilli uscirete dal confronto più forti di prima. Continuate a credere nel futuro di coppia.

Cancro: potreste iniziare ad avere dei dubbi sul futuro della vostra relazione, affrontate fermamente la questione e non abbiate paura di trarne delle conclusioni. Comportatevi da persona matura.

L'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone: la troppa gelosia non ha mai fatto bene all'amore, non superate i limiti e concedete al partner i suoi spazi. Alcuni vostri atteggiamenti potrebbero far infuriare la persona amata.

Vergine: la settimana potrebbe vedervi distanti fisicamente dalla persona amata, fatele comunque capire quanto tenete a lei e il forte sentimento che provate nei suoi confronti. Quando la rivedrete sarà ancora più bello.

Bilancia: organizzate qualche giornata rilassante con il vostro partner, anche una camminata insieme renderà ancora più saldo il vostro rapporto di coppia.

A volte alcune cose hanno la priorità su altre.

Scorpione: non saranno giornate facili sotto l'aspetto sentimentale, se pensate che la vostra relazione non possa più avere un futuro cercate nuovi stimoli, sempre con la massima calma e con il dovuto rispetto.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete piuttosto intraprendenti e avrete voglia di organizzare qualcosa che renda felice la vostra dolce metà.

Sorprendetela con una iniziativa che la faccia rimanere di stucco.

Capricorno: cercate di non rimanere ancora ad una polemica sterile e inutile, alcune cose non portano niente di buono e non fanno altro che avvelenare il clima all'interno della coppia. Fate un passo indietro e vedrete che anche il vostro partner vi seguirà.

Acquario: se c'è qualcosa da chiarire con la persona amata approfittate di questa settimana, potrebbe essere favorevole per chiarire definitivamente alcune situazioni. Riuscirete a voltare pagina e tornerà il sereno.

Pesci: il vostro romanticismo farà la differenza, la settimana sarà all'insegna dell'amore e della passione. Approfittate del momento e non fatevi troppi problemi, sono occasioni favorevoli che non capiteranno troppo spesso.