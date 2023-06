Sta per prendere il via l'ultima giornata della settimana per tutti i segni zodiacali. Di approfondiamo quindi l'Oroscopo con tutte le novità che arriveranno in amore e nel lavoro in vista della giornata astrologica del 18 giugno [VIDEO] 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore il quadro generale porta maggiore energia, ma potreste innervosirvi per questioni veramente banali. Nel lavoro la Luna in opposizione invita a stare più tranquilli.

Toro: per i sentimenti è una giornata migliore anche se ci sono diverse cose da rivedere. Nel lavoro prendono il via nuovi progetti e dei nuovi incarichi stanno per arrivare.

Gemelli: a livello sentimentale siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, avrete la possibilità di far nascere nuove prospettive. Nel lavoro non tiratevi indietro in questo momento perché sarete favoriti.

Cancro: in amore se qualcosa non va potreste anche prendere del tempo, è bene farlo perché siete alla ricerca di nuove garanzie. A livello lavorativo sarà possibile trovare un accordo o superare uno stato di agitazione. Troverete nuovi accordi.

Leone: nei sentimenti potrete superare qualche problema, non fermatevi alle prime difficoltà. Nel lavoro c'è bisogno di prestare attenzione ad alcuni particolari, soprattutto nei rapporti con i colleghi.

Vergine: nei sentimenti è una giornata che vi vede al meglio, sfruttatela al meglio per ottenere di più nella vita di coppia.

Nel lavoro delle soluzioni potranno arrivare entro poco, siete alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Previsioni e oroscopo del 18 giugno 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore è meglio evitare gli scontri inutili, ci vorrà maggiore cautela. Nel lavoro con Giove che non è più in opposizione potrete ottenere qualcosa in più.

Scorpione: nei sentimenti il mese non è stato semplice fino ad ora, sentite delle difficoltà comunicative. Alcune questioni di coppia vi mettono agitazione. Nel lavoro non tutto quello che vi propongono sarà semplice da gestire.

Sagittario: a livello sentimentale non sottovalutate le cose che accadranno da qui alle prossime ore, saranno giornate buone per tentare la fortuna.

Nel lavoro Saturno dissonante porterà dei ritardi, dovete cercare di adattarvi.

Capricorno: in amore migliorano i rapporti, questo è un periodo che aiuterà. Nel lavoro le stelle sono buone, in particolare se desiderate ottenere qualcosa di nuovo.

Acquario: per i sentimenti le storie ora vanno bene, attenzione soltanto qualche problema da superare. A livello lavorativo chi ha vissuto un periodo di contrasti da ora potrà recuperare.

Pesci: in amore qualcosa da discutere non mancherà in questa giornata, alcuni saranno in dubbio tra due storie. Nel lavoro Mercurio dissonante porta a qualche conflitto.